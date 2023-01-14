Yoğun yağışa rağmen polisin Trafik denetimleri sürüyor… 15 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü tutuklandı

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, bin 042 araç kontrol edilirken, 15 araç terfikten men edildi, 1 sürücü tutuklandı.
Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, yoğun yağışa rağmen süren trafik kontrollerinde, 79 kişi belirlenen hız sınırı üzerinde süratli, 7 kişi alkollü, 4 kişi ise sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere çeşitli suçlardan rapor edildi.
Trafik kontrollerinde toplam, 259 kişinin ceza aldı.
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