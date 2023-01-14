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Bahadır yuvaya döndü

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Bahadır yuvaya döndü
Aksa Süper Ligin başkent ekibi K.Kaymaklı sezon başında Miracle Değirmenlik takımına kiralık verdiği Bahadır Göçben'i yeniden yuvaya döndürdü.
Devre arasında Miracle Değirmenlik takımıyla anlaşarak takımdan ayrılan Bahadır, Yenicami takımı ile anlaşaması sonrasında Kaymaklı Kulübü ile anlaşarak takımın Mehmetçik'teki kamp çalışmalarına katıldı.
Kaymaklı Kulübü sporcu sorumlusu Mustafa Dağaşaner Bahadır ile ilgili gelişmeyi şu şekilde duyurdu:
 "Bahadır kampımıza katıldı ikinci devreyi kendi takımında geçirecektir"
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