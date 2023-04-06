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Yılmaz Morgül'den El-Sen eylemine destek

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Yılmaz Morgül'den El-Sen eylemine destek
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın Meclis önünde yaptığı eylem devam ediyor.
Türkiyeli ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, El-Sen’in meclis önündeki eylemine katılarak eylemcilere destek verdi.
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