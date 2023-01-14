“Yetkililer gereğini yapmalı”

Yüksek Yönetim eski Denetçisi (Ombudsman) ve Kıdemli eski Yargıç Emine Dizdarlı, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal‘ın kadınlara yönelik sözlerine işaret ederek, Fasıl 154 Ceza Yasası‘nın ilgili maddesini paylaştı ve “Yasa açık, yetkililer gereğini yapmalıdır” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dizdarlı, TC Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr Ali Erbaş‘ın “Din İstismarı” konulu konferansında “Din istismarı, dinin ortaya koyduğu evrensel değerler ve iyilik yolunda gayret göstermesi gereken insanın; dini kendi hizmetinde kullanmaya başlayarak güç ve menfaat devşirmelidir. Müminlerin samimi duygularını gizli emelleri için kullanmaktır. Din istismarı bu gün ortaya çıkmış değil, tarihte birçok örneği

