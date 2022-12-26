Yeşilköy-Yenierenköy anayolunda araba takla attı

Yeşilköy-Yenierenköy anayolunda dün akşam meydana gelen kazada araba takla attı 22 yaşındaki sürücü Faruk Barış yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yesilköy-Yenierenköy anayolunda Faruk Barış (E-22) yönetimindeki CA 727 plakalı salon araç ile Yeşilköy istikametinden Yenierenköy’e doğru giderken dikkatsizliği sonucu yolun sol kısmından çıkıp toprak sete ardından da yol kenarında bulunan akasya ağacına çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araba sürücüsü Barış, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde sağ bacağında kırık teşhisi ile müşahede altına alındı.

