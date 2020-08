Yeniboğaziçi Belediyesi, Salamis Kamping Tesisi'yle ilgili yasal işlem başlattı

Yeniboğaziçi Belediye Başkanlığı, Salamis Kamping tesisini amacına uygun hale getirmek ve yasal olmayan tüm uygulamaları ortadan kaldırarak, yasal mevzuata uydurmak amacıyla yasal işlem başlattığını duyurdu.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanlığı, Kolimbos ormanında bulunan Salamis Kamping Alanı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

1991 yılında Yeniboğaziçi Belediyesi ve Turizm Bakanlığı tarafından kurulan tesisin taşınabilir karavan kamp tesisi olduğu, 2006 yılı Nisan ayında belediyeden alınan tesisin, karavan kamp alanı içerisinde kalanların kurduğu KAMP – DER isimli derneğe çalıştırılması için verildiği kaydedildi.

Açıklamada, geçen yaklaşık 15 yıla yakın sürede bazı karavancıların yasalara uygun bir şekilde davranmaya çalışsa da genelde taşınabilir karavan kamp alanının ortadan kalktığı, yerine gelişi güzel çarpık yapılaşmaların her geçen gün arttığı gecekonduyu andıran bir görüntünün yaratıldığı, çevrenin ve doğal yapının yok edildiğinin görüldüğü ifade edildi.

Sürekli yerleşimin her geçen gün arttığı alanda yasal olan hiçbir durumun söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, hukuki geçerliliği olmayan 10 yıllık çalıştırma protokolünün 18 Şubat 2019 tarihinde sona erdiği, Kamp – Der yönetiminin sözleşmesiz olarak alanı 1 buçuk yıldan fazla bir süredir çalıştırmaya devam ettiği kaydedildi.

Derneğin, başta belediye olmak üzere birçok bakanlığın görevlerini yetkisizce, gayrı yasal bir şekilde kullandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kolimbos Ormanı ve çevresi 2003 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmişti. Ancak Salamis kamp alanı hızlı bir şekilde betonlaşıp imarlaşmaya devam ediyor. Oysa kamp alanının önünde eşdeğerli mülkleri olan vatandaşlar bu bölgede imar yasağı olduğu için inşaat yapamıyor.

Bütçelerine göre yazlık evlere dönüşen, derme çatma yapılan baraka evlere dönen bu alanda 263 kaçak yapı kirli ve atık sularını kuma vererek önce kendilerinin sonrada burada yaşayan halkın sağlığını tehlikeye atıyor. Bu insanlara bu tavizi veren ise yıllardır Kamp – Der yönetimini elinde tutan bazı yöneticilerdir.

Usulsüz, kaçak ve izinsiz şekilde yapılan yapılaşmalar ve diğer yasal olmayan uygulamalar hakkında tüm ilgili bakanlıklarında yazılı ve resmi görüşleri olmasına rağmen 15 yıldır buraya müdahale edilmemesi devletimiz açısından düşündürücüdür.

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan kamp alanı niteliği itibariyle kamu malı olup, kimsenin daimi tasarruf ve mülkiyetinde değildir. İstemleri doğrultusunda tüm vatandaşlarımıza hizmet vermesi gereken kamp alanı kaçak yapılaşmalar nedeniyle belli şahıslara menfaat sağlamaktadır. Buda anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu durum tarafımızdan kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir.

Sağlıksız çevre şartlarında oluşturulan, yasa dışı yerleşim yeri nedeniyle kamu düzenini bozmaktan sorumlu olan Kamp – Der in bu tavrı kabul edilebilir değildir. “

Yeniboğaziçi beldesinin doğal değerleriyle uluslararası bir kent olduğuna işaret edilen açıklamada, kampçılığın çevreyi yok ederek, doğal yapıya zarar vererek yapılamayacağı belirtildi.

Açıklamada, “Belediye yetkililerimiz ve hukukçularımız iki yıldır Kamp - Der yönetimi ve hukukçuları ile iyi niyetli ve diyalog yoluyla çözmeye çalıştığı kamp alanı ile ilgili sorunların Kamp - Der yönetiminin birkaç yöneticisinin kişisel tavrı ve beklentileri nedeniyle aşılamaması ayrıca 2 yıldır belediye ile yapılan görüşme ve kamp alanının geleceği ile ilgili çalışmaların Kamp - Der üyelerine bilgilendirme yönünde aktarılmaması nedeniyle görüşmeler belediyemiz tarafından sonlandırılmıştır.” denildi.

Açıklamada, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin amacının Salamis Kamping tesisini amacına uygun hale getirmek ve yasal olmayan tüm uygulamaları ortadan kaldırarak yasal mevzuata uydurmak olduğu kaydedildi.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanlığı, yasaların verdiği yetki ve sorumlulukların bilinciyle hareket ederek konuyla ilgili diğer yetkili devler organlarıyla birlikte, belediye meclisinin aldığı kararlar doğrultusunda gerekli yasal işlemler başlattığını açıkladı.