Yeni araç satışında artış

Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen yeni araç satışlarında bir yıl içinde yüzde 46 artış yaşandı. 10 ayda 1,504 adet sıfır araç satıldı

HALKIN SESİ’ne konuşan oto galeri sahipleri, araç satışlarındaki müşterilerin çoğunluğunu yabancıların oluşturduğunu vurguladı





Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen “yeni araç (sıfır kilometre)” araç satışlarının “arttığı”, “Kullanılmış yeni kayıt” (ikinci el) araç satışlarının ise “düştüğü” hesaplandı.

2022 yılının Ocak-Ekim döneminde “sıfır kilometre salon araç” satışları 2021’in aynı dönemine kıyasla %45.74 oranında artış gösterdi.

2021’de on aylık periyotta 1,032 (bin 32) olan sıfır kilometre araç satışı, 2022 yılının aynı döneminde 1,504 (bin 504) adede yükseldi. Trafik Dairesi’nin kayıtlarına göre yeni plaka alınmış sıfır araçların 623’ünü salon araçlar, 881’ini ise ticari araçlar ile motosiklet benzeri araçlar oluşturdu.

KULLANILMIŞ YENİ KAYITLAR DÜŞTÜ

2022’nin Ocak-Ekim döneminde, büyük çoğunluğu Uzak Doğu menşeli olan ikinci el (yenilenmiş-recondition) araç satışlarında ise %3.84 oranında düşüş saptandı.

Bunların ise 5 bin 109 adedi salon araç, 1,369 (bin 369) adedi de ticari araç olarak plakalandırıldı.

2021’de salon araç sayısı 5 bin 272, ticari araç sayısı da 1,465 (bin 465) olarak kayıtlara geçmişti.

Kullanılmış yeni kayıt araç sayısındaki düşüşe rağmen, yeni plakalandırılmış toplam araç sayısı 2021’e kıyasla 2022’de %2.19 oranında arttı. 2021’de toplam 9 bin 790 olan yeni kayıt araç sayısı 2022’de 10 bin 004’e yükseldi.

2020 SON 5 YILIN EN YÜKSEĞİ

Trafik Dairesi’nin verilerine göre son beş yılda (Ocak-Ekim arasında) kaydı yeni yapılan araç sayısında en yüksek rakama 2020 yılında ulaşıldı.

2020’de 1,016’sı (bin 16) sıfır kilometre, 8 bin 388’i kullanılmış yeni kayıt olmak üzere 11 bin 424 aracın ilk kaydı yapıldı. Bu rakamlar 2018’de 11 bin 422 adet, 2019’da 10 bin 944, 2021’de 9 bin 790 ve 2022’de de 10 bin 004 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan HALKIN SESİ’ne konuşan oto galeri sahipleri, araç satışlarındaki müşterilerin çoğunluğunu yabancıların oluşturduğunu söyledi.

Otomotiv sektörü temsilcileri, özellikle araç satın alan kesimlerin başında ülkede yaşayan Ruslar, Türkmenler, Afrika uyrukluların geldiğini belirtti.

