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Yedidalga bölgesinde 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

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Yedidalga bölgesinde yarın 09.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Yedidalga bölgesinde 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

 

   Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, elektrik, ağaç budama çalışması nedeniyle Yedidalga köy meydanı, Aspava Restaurant civarı, Swan of Soli Restaurant civarı ile Soli Harabeleri civarına verilemeyecek.

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