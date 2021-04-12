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YDÜ’lü öğretim üyelerinden iki ayrı dergide üç makale

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YDÜ Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyeleri, önemli indekslerde taranan iki ayrı dergide üç makale yayınladı

YDÜ’lü öğretim üyelerinden iki ayrı dergide üç makale
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Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, Doç Dr. Burak Gökbulut, Yrd. Doç. Dr. Selma Korkmaz ve Uzm. Tülay Kaya Tekman’ın hazırladığı makaleler, Web of Science, Scopus, Doaj, Erıhplus gibi önemli indekslerce taranan dergilerde yayınlandı.
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut, hazırladıkları “Tarihî Olay – Edebi Metin İlişkileri Açısından Özker Yaşın’ın Bayraktar Türküsü İle Zafer ve Bağış Adlı Oyunlarına Bir Bakış” başlıklı makale ile Kıbrıs Türk edebiyatının önemli isimlerinden Özker Yaşın’ın eserlerini mercek altına aldı.
Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut, Özker Yaşın’ın kaleme aldığı Bayraktar Türküsü ile Zafer ve Bağış adlı oyunlarının tarih – edebiyat ilişkileri bağlamında incelendiğinde tarihî gerçeklerle büyük ölçüde uygunluk gösterdiğini vurgulayarak Yaşın’ın, her iki eserde de olayları tarihî gerçekler üzerine kurarak dönemin kültürel özelliklerini de vermeye özen gösterdiğini söylüyor.
Kıbrıs Türk şiirinin usta kalemlerinden Özker Yaşın’ın bronz büstü Surlariçi Şehir Müzesinde, “Kıbrıs Türk Yazarları Büst Koleksiyonu”nda da yer alıyor.
Ebeveynler Çocuklarına Şiir, Destan, Efsane, Fabl, Çizgi Roman, Tiyatro ve Bilgi Türü Kitaplardan Bahsetmiyor
Yrd. Doç. Dr. Selma Korkmaz’ın imzasını taşıyan “Çocukları İlkokulda Öğrenim Gören Ebeveynlerin Çocuk Kitaplarının Seçimine İlişkin Görüşleri” adlı araştırma ilginç sonuçlar ortaya koyuyor. Çalışma ebeveynlerin çocuklarına okutmak için daha çok hikâye, masal, roman, fıkra ve tarihî kitapları tercih ettiğini ortaya koyarak şiir, destan, efsane, fabl, çizgi roman, tiyatro ve bilgi türü kitapları ise çocuklarıyla tanıştırmadıklarını vurguluyor.
Yrd. Doç. Dr. Selma Korkmaz ve Uzm. Tülay Kaya Tekman’ın “Yozgat Yemek Kültürü”nü inceledikleri çalışmalarında ise Yozgat yöresine özgü birçok yemek ve tatlının özellikle 20-45 yaş grubunda unutulmaya başlandığı vurgulanıyor. Unutulmaya yüz tutmuş lezzetler arasında çiğdem pilavı, yarma aşı, yumurta tatlısı, mısır tatlısı, ekşili kabak, gınnıç, tene pilav gibi tatlar yer alıyor.
 
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