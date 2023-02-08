Yedikonuk yasta

İskenderun'daki depremde enkaz altında kalarak ağır yaralanan Yedikonuk sakini anne Şeyma Köse ve bebeği Poyraz hayata tutunamadı

Yedikonuklu Şeyma Köse ve bebeği Poyraz İskenderun, depremde yaşamını yitirdi.

Deprem bölgesine KKTC’den giden sadece spor kafileleri değil, farklı nedenlerle orada bulunan vatandaşlarımız da var.

Yedikonuklu Şeyma Köse ve bebeği Poyraz da depreme Antakya – İskenderun’da yakalananlar arasındaydı. Göçük altından ağır yaralı olarak kurtarılan Yedikonuklu Şeyma Köse ve bebeği Poyraz’dan ne yazık ki acı haber geldi. Şeyma Köse ve bebeği Poyraz enkaz altından yaralı olarak çıkarıldıktan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

