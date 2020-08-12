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Yarın Mesarya bazı bögeleri 1 saat elektriksiz

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Mesarya’da bazı yerleşim birimlerine ve iş yerlerine yarın 09.30-10.30 arası elektrik verilemeyecek.

Yarın Mesarya bazı bögeleri 1 saat elektriksiz

 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan duyuruda, Geçitkale Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşayacak bölgeler şöyle:

“Nergisli köyü, Su Motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, bölgedeki su motorları ve askeri birlik, Geçitkale Havaalanı, Vadili Genç Petrol Bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Aket Tesisleri, Su Kuyuları, Yiğitler Yolu, Türkmenköy, Akdoğan Atmaca Bölgesi, su motorları, ağıllar, Türkmenköy Cami Bölgesi, Beyarmudu, ağıllar bölgesi, su kuyuları ve bölgedeki askeri birlik, Kanizi Petrol Bölgesi ve Geçitkale Köy Cami Bölgesi”

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