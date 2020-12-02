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Yağmurlu hava pazartesine kadar sürecek

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Yağmurlu hava pazartesine kadar sürecek

KKTC’de havanın yarından itibaren Pazartesi gününe kadar yağmurlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 3 -9 Aralık tarihlerini kapsayan raporuna göre, ülke alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre, hava yarın parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü yağmurlu; Cuma ve Cumartesi günü parçalı bulutlu yer yer şiddetli yağmurlu; Pazar günü az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; Pazartesi ve salı günleri parçalı, zamanla çok bulutlu ve Çarşamba günü ise parçalı az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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