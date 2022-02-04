Yağmurlar göletlere yaradı

Ülke genelinde etkili olan yağmurlar, göletlerin doluluk oranına ilişkin beklentileri karşıladı. En yüksek doluluk Arapköy Ayanidere Göleti’nde saptandı

Aralık ve Ocak aylarındaki bereketli yağışlar, bazı göletlerde su oranını yükseltti. Kuzey Kıbrıs’ta en büyük gölet olan 4.1 milyon metreküp hacimli Gemikonağı Madendere Göleti’nde doluluk yüzde 67’ye çıktı. En yüksek doluluk ise yüzde 94 ile 608 bin 881 metreküp hacimli Arapköy Ayanidere Göleti’nde saptandı.Su İşleri Dairesi, Aralık 2021 ve Ocak 2022’de, aktif olarak sulamada kullanılan 17 gölette yaptığı ölçüm sonuçlarını yayımladı.Sonuçlara göre hacmi 1 milyonun üzerinde olan Gemikonağı Madendere yüzde 67, Akdeniz Göleti yüzde 81, Geçitkale Eğridere yüzde 33 doluluğa çıktı; Mersinlik Azganlıdere Göletinde de su az olduğundan seviyesinin ölçülemediği kaydedildi.Mersinlik Azganlıdere, Beşparmak Alagadi Çiftlikdere, Yılmazköy Polatdere, Arapköy Uzundere, Dağyolu Üçparmakdere, Değirmenlik Çataldere ve Haspolat’ta su az veya göletler kuru olduğundan dolayı ölçüm yapılamadığı bildirildi.Hamitköy, Serdarlı ve Gönendere’deki 3 gölette ise Ocak ayındaki su miktarı, Aralık ayına göre azaldı.Kuzey Kıbrıs’taki 17 göletin büyükten küçüğe göre Aralık 2021 ile Ocak ayı doluluk oranları şöyle:Gemikonağı Madendere- 4.1 milyon metreküp- yüzde 12,44 - yüzde 67.1Akdeniz Göleti- 1.5 milyon metreküp- yüzde 72 - yüzde 81Geçitkale Eğridere- 1.4 milyon metreküp -yüzde 28,2 - yüzde 33Mersinlik Azganlıdere- 1.14 milyon metreküp- su az olduğundan ölçülemediGönendere- 939 bin metre küp- yüzde 68 - yüzde 65,3Beşparmak Alagadi Çiftlikdere- 775 bin metreküp- su az olduğundan ölçülemediKanlıköy Göleti- 730 bin metreküp -yüzde 56 - yüzde 60,33Arapköy Ayanidere- 609 bin metreküp- yüzde 92,80 -yüzde 94,20Hamitköy Baştanlıkdere- 529 bin metreküp - yüzde 34,79 -yüzde 33Yılmazköy Polatdere- 517 bin metreküp -dip savak altı (su alım noktasının altında)Gönyeli -454 bin metreküp- yüzde 43 - yüzde 56,6Arapköy Uzundere- 444 bin metreküp - su az olduğundan ölçülemediErgazi Sayadere- 405 bin metreküp- yüzde 44- yüzde 54,6Dağyolu Üçparmakdere- 392 bin metreküp-kuruSerdarlı Ağıllıdere -392 bin metreküp- yüzde 20 - yüzde 18,22Değirmenlik Çataldere- 297 bin metreküp – kuruHaspolat- 117 hacimli- kuru”Yeraltı su kaynaklarını besleyen, aktif olarak kullanılmayan ve hacimleri bilinmeyen göletler kontrol ediliyor ancak ölçümleri yapılmıyor.