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Elektriksiz barikatta eziyet

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Elektrik kesintilerinden Metehan kapısı da nasibini aldı, jeneratörler çalışmayınca geçiş yapmak isteyen vatandaşlar saatlerce beklemek zorunda kaldı

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Elektriksiz barikatta eziyet

 
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Kermiya geçiş noktasında dün 6 saatlik kesinti olacağını açıklamıştı, buna rağmen gerekli önlemler alınmadı.
Elektrik kesintilerinden Lefkoşa'daki Kermiya geçiş noktası da nasibini aldı, jeneratörler de çalışmayınca yüzlerce araç bekledi.
Adanın güneyi ile kuzeyi arasında en yoğun geçişlerin yaşandığı noktaya tam bir ilkellik damgasını vurdu. Elektrik kesintisi sonrası işlemler elde yapıldı, jeneratörler çalışmadı, insanlar saatlerce beklemek zorunda kaldı, pek çok kişi geri dönerek geçiş yapmadı.
Türk Lirası'nın olağanüstü değer kaybı sonrasında özellikle çarşıya hayat veren geçişlerle ilgili bu sorun eleştiri ve şikayetlere neden oldu.
 
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