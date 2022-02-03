"Ya 30 vekille hükümeti kurarız ya da erken seçim"

UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, düşüncesinin ya 30 milletvekili kurmak ya da hükümeti kurmamak olduğunu ifade ederek, erken bir genel seçim daha olabileceğine işaret etti. Sucuoğlu ayrıca "YDP koalisyon seçenekleri arasında değil" dedi









UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, muhalefete seslenerek, partilerin politik ikbal düşünmeden, elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, toplumsal çıkarın önde tutulması gerektiğini kaydetti. Sucuoğlu ayrıca belediye seçimlerine mevcut konjonktürde gidilmesi durumunda, aynı sıkıntıların devam edeceğini söyledi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan

Hükümeti kurmasıyla ilgili resmi görevlendirmenin henüz yapılmadığını belirten Sucuoğlu, ön hazırlık yaptıklarını ifade etti. Fikir bazında görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Sucuoğlu, politik ikballerin düşünülmemesi gerektiğini söyledi.

"YA 30 VEKİLLE HÜKÜMETİ KURARIZ YA DA ERKEN SEÇİM..."

27 vekil ile hükümeti hemen kurabileceğini fakat 30 rakamının üzerinde durma nedenlerinin ise Mecliste güçlü bir hükümet ile yer almak olduğunu aktaran Sucuoğlu, düşüncesinin ya 30 milletvekili ya da hükümeti kurmamak olduğunu ifade ederek, erken bir genel seçim daha olabileceğine işaret etti. Sucuoğlu ayrıca bir erken seçimi ülkenin kaldıramayacağını da kaydetti.

“YDP SEÇENEKLER ARASINDA DEĞİL”

YDP’nin koalisyon seçenekleri arasında olmadığını söyleyen Sucuoğlu, partilerin politik ikbal düşünmeden herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini yineledi. Sucuoğlu, toplumsal çıkarın ön planda tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Muhalefete seslenen Sucuoğlu, CTP de dâhil olmak partilerin aritmetik olarak en rahat hükümeti kurmayı hedeflemesi gerektiğini söyledi. ‘Stratejik olarak iktidarda olmama’ düşüncesinin doğru olmadığını söyleyen Sucuoğlu, en güçlü hükümetin kurulması gerektiğini kaydetti.

Sucuoğlu, “Bizim hedefimiz en güçlü şekilde hükümeti kurabilmek, yapılacak radikal kararla halkımıza nasıl katkı verebiliriz, bunun üzerine çalışmak. Bu yolda bizimle yürümek isterlerse yürüyecekler, yürümek istemezlerse görevi kendileri alacak, kendileri deneyecek. Yine olmazsa demokrasilerde çare tükenmez tekrardan bir erken seçime gidilir” şeklinde konuştu.

“HALK BANA MUHALEFET GÖREVİ VERDİ, DİYEMEZSİNİZ”

Parti, partisel, kişisel çıkarların ve hedeflerin ön planda olmaması gerektiğini dile getiren Sucuoğlu, “Halk bana muhalefet görevi verdi” denilemeyeceğini kaydetti.

Sucuoğlu, şu ifadeleri de kullandı:

“Nisap sıkıntısı yaşanmayacak radikal olarak korkmadan yürüyebilecek ve yasal değişiklikleri hızlı şekilde yapabilecek ülkenin ve halkın önünü açabilecek bir hükümet başaramazsak çıkıp da oyun oynamaya niyetimiz yok.”



UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, düşüncesinin ya 30 milletvekili kurmak ya da hükümeti kurmamak olduğunu ifade ederek, erken bir genel seçim daha olabileceğine işaret etti. Sucuoğlu ayrıca "YDP koalisyon seçenekleri arasında değil" dediUBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, muhalefete seslenerek, partilerin politik ikbal düşünmeden, elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, toplumsal çıkarın önde tutulması gerektiğini kaydetti. Sucuoğlu ayrıca belediye seçimlerine mevcut konjonktürde gidilmesi durumunda, aynı sıkıntıların devam edeceğini söyledi.Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu , Kıbrıs Postası TV'ye telefonla bağlanarak, soruları yanıtladı.Hükümeti kurmasıyla ilgili resmi görevlendirmenin henüz yapılmadığını belirten Sucuoğlu, ön hazırlık yaptıklarını ifade etti. Fikir bazında görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Sucuoğlu, politik ikballerin düşünülmemesi gerektiğini söyledi.27 vekil ile hükümeti hemen kurabileceğini fakat 30 rakamının üzerinde durma nedenlerinin ise Mecliste güçlü bir hükümet ile yer almak olduğunu aktaran Sucuoğlu, düşüncesinin ya 30 milletvekili ya da hükümeti kurmamak olduğunu ifade ederek, erken bir genel seçim daha olabileceğine işaret etti. Sucuoğlu ayrıca bir erken seçimi ülkenin kaldıramayacağını da kaydetti.YDP’nin koalisyon seçenekleri arasında olmadığını söyleyen Sucuoğlu, partilerin politik ikbal düşünmeden herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini yineledi. Sucuoğlu, toplumsal çıkarın ön planda tutulması gerektiğinin altını çizdi.Muhalefete seslenen Sucuoğlu, CTP de dâhil olmak partilerin aritmetik olarak en rahat hükümeti kurmayı hedeflemesi gerektiğini söyledi. ‘Stratejik olarak iktidarda olmama’ düşüncesinin doğru olmadığını söyleyen Sucuoğlu, en güçlü hükümetin kurulması gerektiğini kaydetti.Sucuoğlu, “Bizim hedefimiz en güçlü şekilde hükümeti kurabilmek, yapılacak radikal kararla halkımıza nasıl katkı verebiliriz, bunun üzerine çalışmak. Bu yolda bizimle yürümek isterlerse yürüyecekler, yürümek istemezlerse görevi kendileri alacak, kendileri deneyecek. Yine olmazsa demokrasilerde çare tükenmez tekrardan bir erken seçime gidilir” şeklinde konuştu.Parti, partisel, kişisel çıkarların ve hedeflerin ön planda olmaması gerektiğini dile getiren Sucuoğlu, “Halk bana muhalefet görevi verdi” denilemeyeceğini kaydetti.Sucuoğlu, şu ifadeleri de kullandı:“Nisap sıkıntısı yaşanmayacak radikal olarak korkmadan yürüyebilecek ve yasal değişiklikleri hızlı şekilde yapabilecek ülkenin ve halkın önünü açabilecek bir hükümet başaramazsak çıkıp da oyun oynamaya niyetimiz yok.”