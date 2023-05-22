Vedia Barut, 20’nci ölüm yıl dönümünde anılacak

Kıbrıs Türk toplumunun ilk iş kadınlarından Vedia Barut, 20’nci ölüm yıl dönümünde Lefkoşa’da kabri başında anılacak.

Sevenleri, Barut’u anmak için yarın saat 10.00’da kabri başında olacak.

1930’lu yıllarda ticarete atılan Barut, kırtasiye, kozmetik eşya, kadın-erkek giyim çeşitleri sattı, Kıbrıs’ın hem Kuzey’inde hem de Güney’inde basılan Türkçe, Rumca, İngilizce gazetelerin bayiliğini yaptı.

Sanata düşkünlüğüyle de bilinen, başkentin simge isimlerinden Vedia Barut, 21 Mayıs 2003’te, 84 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

