banner913
banner932
Efsane tank, yeniden hayat buldu
Efsane tank, yeniden hayat buldu
72 0
Haşim Girgin anı maçı Aslanköy’ün
Haşim Girgin anı maçı Aslanköy’ün
28 0
 
Yılmazköy zoru başardı
Yılmazköy zoru başardı
61 0
“Atatürk’ü her zaman iyi anlamak gerek”
“Atatürk’ü her zaman iyi anlamak gerek”
15 0
Çomunoğlu sülalesi bir araya geliyor
Çomunoğlu sülalesi bir araya geliyor
62 0
Şampiyon Melekler U15 Erkekler Ligi Şampiyonu Çamlıkspor
Şampiyon Melekler U15 Erkekler Ligi Şampiyonu Çamlıkspor
14 0
22’nci Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı
22’nci Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı
13 0
banner915

Vedia Barut, 20’nci ölüm yıl dönümünde anılacak

banner476

banner825
Vedia Barut, 20’nci ölüm yıl dönümünde anılacak
banner931
Kıbrıs Türk toplumunun ilk iş kadınlarından Vedia Barut, 20’nci ölüm yıl dönümünde Lefkoşa’da kabri başında anılacak. 
Sevenleri, Barut’u anmak için yarın saat 10.00’da kabri başında olacak.
1930’lu yıllarda ticarete atılan Barut, kırtasiye, kozmetik eşya, kadın-erkek giyim çeşitleri sattı, Kıbrıs’ın hem Kuzey’inde hem de Güney’inde basılan Türkçe, Rumca, İngilizce gazetelerin bayiliğini yaptı.
Sanata düşkünlüğüyle de bilinen, başkentin simge isimlerinden Vedia Barut, 21 Mayıs 2003’te, 84 yaşındayken hayatını kaybetmişti.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.