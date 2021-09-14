Vadili İlkokulu’nda altı öğretmen ve bir sekreter pozitif

Vadili İlkokulu’nda altı öğretmen ve bir sekreterin test sonucu pozitif çıktı. Karşıyaka, Lapta, Karaoğlanoğlu, 23 Nisan, Alasya ve Hamitköy ilkokullarında da pozitif vakalar tespit edildi





2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı dün koronavirüs önlemleri altında açılırken, bazı okullarda pozitif vakalar görüldü. Vakaların okullar açılmadan yapılan testler sonucu belirlendiği ifade edildi.

Vadili İlkokulu, bölgedeki yüksek vaka oranı nedeniyle dün açılamadı.

Köyde çok sayıda pozitif vaka varken okul öğretmenleri ile okul çalışanlarının da koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Vadili İlkokulu’nda 6 öğretmen ve 1 sekreterin test sonucu pozitif çıktı. 20 öğretmenin eğitim verdiği okulda 1 hademe ve 4 öğretmenin bilekli bir şekilde “yakın temaslı” kapsamında karantinada olduğu, bir grup öğretmenin ise “temaslı kapsamında” evde izole olduğu öğrenildi. Pozitif vakalar nedeniyle 2021 – 2022 Eğitim ve Öğretim yılına başlayamayan Vadili İlkokulu’nda eğitimin 1 hafta süreyle aksaması bekleniyor.

Öte yandan Vadili İlkokulu’nun yanı sıra Karşıyaka, Lapta, Karaoğlanoğlu, 23 Nisan, Alasya ve Hamitköy ilkokullarında da pozitif vakalar tespit edilirken, söz konusu vakaların okullar açılmadan tespit edildiği öğrenildi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Vadili’deki İlkokulda 6 öğretmen ve bazı çalışanların pozitif çıktığını, 4 kişinin de temaslı olduğunu ve birçok çocuğun bu nedenle okula gidemediğini belirtti. Elcil, “Vadili’de eğitim tam anlamıyla başlayamadı.” dedi.

Okullardaki COVID-19 durumuyla ilgili rakamları almaya devam ettiklerini anlatan Elcil, ilk etapta Karşıyaka’da bir öğretmen, Karaoğlanoğlu, 23 Nisan, Hamitköy, Alasya İlkokulları’nda da gerek temaslı gerekse pozitif çıkan bazı öğretmenlerin bulunduğunu belirtti.

Elcil, “Bunlar çok doğal, bunları yaşayacağız çünkü zaten hastalık toplum içinde de hızlı şekilde seyrediyor. Bu durumun eğitimi aksatacağı kesin ama ne kadar etkileneceğimizi göreceğiz. Adı konmadı ama bizce şu an ülkede ‘sürü bağışıklığı’ devrederdir.” yorumunda bulundu.

Ülkedeki aşılanma oranının çok düşük olduğunu işaret eden Elcil, bazı okullarda yeni yapılan derslikler olmasına rağmen sınıfların hızla dolduğunu, okula alınmayı bekleyen onlarca öğrenci bulunduğunu belirtti.

Elcil, “Ülkeye çok fazla nüfus akışı var. Dikmen’de sınıflar doldu. Alsancak İlkokulu’nda yaklaşık 27 civarında öğrenci yedek listede, sınıfa koyacak yer yok. Ülkedeki nüfus artışı çok fazla. Karaoğlanoğlu’nda da sınıflar doldu, dışta bekleyen öğrenciler var.” dedi.

Okullara yerleştirmede uygulanan ‘kapsam bölgeleri’ konusunda da partizanlık yapıldığını kaydeden Elcil, “Yeni açılan Suat Günsel İlkokulu’nun müdürünün de görevden alınması için girişim başlatmışlar. Müdür, Eğitim Bakanlığının gönderdiği listeyi devreye koymadığı için bu yapılıyor. Eğitime kayıtta bile partizanlık yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

