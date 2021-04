Umarım şapkayı kafamıza ters giymek zorunda kalmayız

Dr. Dizdarlı “Bu saatten sonra hükümetin ne yaptığına ya da yapmadığına takılmadan kendimizi korumalıyız” uyarısında bulundu



Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Covid-19 sürecini ve vaka sayılarındaki artışı değerlendirdi “Bu saatten sonra hükümetin ne yaptığına ya da yapmadığına takılmadan kendimizi korumalıyız” uyarısında bulundu.

Dizdarlı, hükümetimizin “Sürü Bağışıklığı” politikasını benimsendiğine dikkat çekerek “Umarım en azından denetimler sıkı tutulur, kurallara harfiyen uyulur da şapkayı kafamıza ters giymek zorunda kalmayız” ifadelerini kullandı.

Bülent Dizdarlı’nın açıklaması şöyle:

“Sevgili Dostlarım, gelinen noktada vaka sayılarımız hızla artarken, hükümetimizin aldığı, yeni kararlar bizlere artık “Sürü Bağışıklığı” politikasının benimsendiğini göstermektedir. Artan Ekonomik sıkıntılara karşı başka çare üretememekten bu kararların alındığını farkında olsak da, elimizden bu macera yolunda şans dilemekten başka bir şey gelmiyor. Üç günlük giriş, ev karantinası , kurultaylar, parti toplantıları, vs lerle şans da insanın yanında bir yere kadar olur ya , o da başka bir konu. Umarım en azından denetimler sıkı tutulur, kurallara harfiyen uyulur da şapkayı kafamıza ters giymek zorunda kalmayız.

Sevgili Arkadaşlar, bu saatten sonra hükümetin ne yaptığına ya da yapmadığına takılmadan kendimizi korumalıyız.

– Eviniz dışındaki , kapalı ortamda, etrafınızda birileri bulunan durumlarda mutlaka Çifte maske kullanınız– Sık sık ellerinizi bol sabunla dezenfektanla yıkayınız. Yanınızda arabanızda iş yerinizde kolonya bulundurun ve ellerinizi onunla sık sık ovuşturunuz

– Kalabalık kapalı ortamlarda beş dakikadan fazla kalmamaya çalışınız. Başta , supermarkete olmak üzere alış veriş için gideceğiniz yere ( Kasaplar- manavlar vs) gitmeden alacaklarınızı listeleyiniz. İçeri girdiğinizde ne alacağınızı önceden saptayınız ve içeride hızlı seri hareket ediniz

– Sosyal mesafeye özellikle dikkat ediniz. Virüsün artık bulaştırma özelliğinin arttığını unutmayıp bu mesafeyi 2 metre civarında tutmaya çalışınız

– Sevdiklerinizle dahi kucaklaşmayın , öpüşmeyin. İnanın ki bu güne kadar yapılan araştırmalar , bulaşmada, bilinen insandan geçişin daha yaygın olduğu tespit edilmiştir.

– Evinizden işinize, işinizden evinize gidiniz. Acil ihtiyaçlarınız dışında sokağa çıkmayınız.

– Özellikle yaşlılarınızı, kronik rahatsızlığı olanları, organ nakli geçirmiş olan akrabalarınızı dostlarınızı, tabiri caizse pamuklara sarıp koruyunuz.

– Lokanta, cafe -bar sahipleri, çok zorda olduğunuzu biliyorum. Ama ne olur masaları seyrekleştirin. Size verilen sayının üstünde kişiyi mekana almayın

– Kuaförler – berberler . Randevulu çalışamaya itina edin. Lütfen her müşteri arasında salonu havalandırın ve kullandığınız aletleri steril edin.

– Aşı sıranız geldiğinde, hemen aşınızı olunuz. Ancak aşının sizi hastalıktan %100 korumadığını, aşının sizi hastalığı ağır geçirmekten alıkoyacağını biliniz. Aşı sonrası hastalanabileceğinizi ya da virüsü taşıyıp bulaştırabileceğinizi de unutmayınız.

Önümüzde ki günler içine girmemiz muhtemel süreci ancak bu kurallara uyarsak bir nebze hafifletebiliriz.

İnsanlığın mikroorganizmalarla on binlerce yıldır sürdürdüğü savaş da kazanan yine insanlık olacaktır. Önemli olan gereken zaman içinde kayıplarımızın minimumda kalmasını sağlamaktır. Hepimize kolay gelsin.”