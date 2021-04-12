Yeni kuşaklara tarihi anlatmalıyız

Cumhurbaşkanı Tatar “mücadele yıllarında çocukken yaşadığımız korkular içimize işledi. O günleri bilmeyen yeni kuşaklara tarihi anlatmamız gerekir” dedi



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin adaya gelişiyle Kıbrıslı Türklerin yeniden doğduğunu kaydederek, “Çocukken yaşadığımız korkular içimize işledi. O günleri bilmeyen yeni kuşaklara tarihi anlatmamız gerekir” dedi.

Tatar, Pelin Çift’in sunduğu TRT 1’de yayınlanan “Gündem Ötesi” programına katılarak Kıbrıs konusu ve geçmişte Kıbrıs’ta yaşananlara dair değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta mücadele yıllarında binlerce Kıbrıslı Türk’ün mücadele verdiğini ve direndiğini belirterek, Türk ordusunun gelişini beklediklerini anlattı.

“O günleri yaşamış biri olarak, mücadele yıllarında çocukken yaşadığımız korkular içimize işledi. O günleri bilmeyen yeni kuşaklara tarihi anlatmamız gerekir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, dünyada tanınmamış olmanın ve Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyonların siyasi ve ekonomik sıkıntılara neden olduğunu, ancak esas olanın bir halkın devlet kurduktan sonra devletin bağımsızlığı, yaşatılması ve onurlu bir yaşam sürmek olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken Makarios’un “İngiliz’den kurtulmak için bu anlaşmayı imzaladım” dediğini ve Makarios'un esas hedeflerinin Kıbrıs’taki Türklerini yok etmek ve adayı Yunanistan’a bağlamak olduğunu ve Rumların bu hedeflerine zaman içinde ulaşmayı amaçladıklarını hatırlattı.

Rum tarafında kilise etkisinin ağır bastığını ve Makarios’un düşüncesinin yekpare bir düşünce olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, 15 Temmuz 1974’te Yunan Cuntası darbesi ile Makarios’un zamana yaydığı Kıbrıs Türklerini ortadan kaldırarak adayı Yunanistan’a bağlama hedefini erken bir zamanda gerçekleştirmeye çalıştıklarını anlattı ve 20 Temmuz tarihinde Türkiye’nin uluslararası bir çerçevede adaya gelişiyle Kıbrıslı Türklerin yeniden doğduğunu ve 74’ten sonra hayat bulduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “1974’te Türkiye gelmeseydi, burada bir tek Kıbrıslı Türk kalmayacaktı ve Girit’te yapılanların aynısı burada da olacaktı” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz 1974’te 14 yaşında olduğunu ve Türkiye’nin adaya gelişini İngiltere’den izlerken herkesin ağladığını anlattı.

“Sırf uluslararası bir anlaşma olsun diye, 1963 öncesine, bu kadar sıkıntı ve zahmeti yaşadıktan sonra öyle bir hataya Kıbrıs Türkü asla düşemez” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin Türk ulusunun kopmaz bir parçası olduklarını ve bundan gurur duyduklarını ifade etti.

Maraş konusunda sorulan soru üzerine Cumhurbaşkanı Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığı ile eski sahiplerinin Vakıflar İdaresine başvurmasıyla insanların yeniden yerleşmesini sağlamayı hedeflediklerini, Maraş’ın iadesinin ise artık mümkün olmadığını anlattı.

Rum tarafının hedefinin Kıbrıslı Türklerin pes etmesini sağlayarak Rum tarafına yama olmalarını sağlamak olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türkü asla bu oyuna gelmez. Bizim yolumuz bağımsızlık yoludur. Türkiye ile birlikte devletimiz çok daha iyi günlere gelecektir” dedi.

