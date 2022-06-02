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“Ülke olarak seferber olmalıyız”

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Başbakan Üstel, ekonomik protokolün hedefinin refah seviyesi yüksek, yatırım yapılabilir, sürdürülebilir ekonomik yapısı olan bir ülke yaratmak olduğunu söyledi ve “Reformları yapmak zorundayız. Bunun için ülke olarak seferber olmalıyız” dedi

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“Ülke olarak seferber olmalıyız”

 
Başbakan Ünal Üstel, Ankara’da gerçekleştirdiği resmi temasları tamamlayarak, adaya döndü. Üstel, Ankara’daki temaslarını, Havalimanı’nda yaptığı basın toplantısında değerlendirdi.
Üstel, 2022 yılı için imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü kapsamında atılacak adımlarla ülkedeki yapısal sorunlara çözüm üretme konusunda kararlılığını vurgulayarak, hedefin refah seviyesi yüksek, yatırım yapılabilir, sürdürülebilir ekonomik yapısı olan bir ülke yaratmak olduğunu söyledi.
Üstel, “Bunun için ülke olarak seferber olmalı, birlikte çalışmalı, dayanışma içerisinde olmalı ve sorunları uzlaşı ile çözmeliyiz” dedi.
Ankara ziyaretleri, temel olarak KKTC vatandaşlarının refahı, mutluluğu ve huzuru için yapıldığına işaret eden Üstel,  Kıbrıs Türkü ile Anavatan Türkiye arasında tarihten gelen derin ve kopmaz bağlar olduğunu, Türkiye’nin  halkın refahı, huzuru ve gelişimi için her zaman KKTC’nin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti.
Temaslar hakkında bilgi veren Başbakan Üstel, KKTC’nin ekonomik olarak güçlendirilmesi, yatırım ikliminin iyileştirilmesi, çocuklara refah düzeyi yüksek güzel bir ülke yaratmak için yapılacakların konuşulduğunu kaydetti.
Yıllardır yaşanılan sorunların nedeni olan yapısal sıkıntıların ortadan kaldırılması için atılacak adımların da üzerinden geçildiğini dile getiren Üstel,  “Kuzey Kıbrıs olarak artık daha fazla zaman kaybına sabrımız kalmadı. Ülkede reformları yapmak zorundayız” dedi.
Üstel, Ankara’nın hükümetin bu yönde atacağı adımlara tam destek vereceğini, son ziyarette bunun bir kez daha en güçlü şekilde hissedildiğini söyledi.
Ziyaretin en önemli kazanımlarından birinin gençlere ve spora yönelik olduğunu, dün sabah TC ve KKTC hükümetleri arasında gençlik ve spor alanında işbirliği protokolünü imzalandığını söyleyerek, içeriği hakkında bilgi şu şekilde ifade etti:
“Spor tesislerinin etüd, proje, yapım, bakım ve onarım işlerinin gerçekleştirilmesi,  Çetinkaya Taksim Futbol Sahası’nın yeniden yapılması, Girne Boğazköy Boğaz 74 ve Gazimağusa Güvercinlik köyü futbol sahalarının, tribün ve soyunma odalarının yapılması ve Lefkoşa Yılmazköy Futbol sahasına soyunma odası yapılması.”
Üstel, atılacak adımların belirlenmesi ve sürecin hızlandırılması için gelecek hafta iki ülke teknik heyetlerinin bir araya geleceğini kaydetti.
Üstel, “Başbakan olarak Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiğim resmi ziyaretten somut kazanımlarla dönmenin verdiği mutluluğu taşıyorum. Kıbrıs Türk halkı bilmelidir ki atılan ve bundan sonra hükümetimizin atacağı tüm adımlar refah düzeyi yükselmiş güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için olacaktır” şeklinde konuştu.
 
 
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