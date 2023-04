“Ülke, bilinçli olarak karanlığa gömüldü”

Başbakan Üstel, ülkenin bilinçli olarak karanlığa gömüldüğünü ve Teknecik’teki santralin içler acısı duruma sokulduğunu söyleyerek, “Halkın can ve mal güvenliğine yapılan bu saldırılar, devletin malına ve kendi ekmek teknesine isteyerek verdiği bu zararlar, sendikal mücadele ya da hak aramakla ilgisi yoktur” dedi

Başbakan Ünal Üstel, hükümetin aldığı kararla, önceki gün öğleden sonra başlayan ve dün sabah sona eren özelden hizmet alma işleminin ardından, kısa sürede arızalı jeneratörlerin önemli bir bölümünün devreye sokularak, Teknecik’te üretimin 30MW’tan 90MW’a çıkarıldığını kamuoyuyla paylaştı.

Başbakan Ünal Üstel, kurumdan gelen ilk raporların maalesef ülkenin bilinçli olarak karanlığa gömüldüğü yönünde olduğuna işaret ederek, Teknecik’teki santral içler acısı duruma sokulduğunu, ciddi anlamda mühendis gözetimine ve organizasyonuna ihtiyaç olduğunu söyledi.

Santralde, gerekli güvenlik önlemlerini alındığına dikkat çeken Üstel, hükümetin bozulanı tamir etme girişimi bir işgal olmadığını vurgulayarak, “Bu tip söylemler toplumda gerginliği artırmaya yönelik kullanılan içi boş sloganlardır. Kurumun kapasitesini aşağıya çekerek halkı karanlığa mahkum edenlerin bu tip söylemlerle kendilerine meşru zemin yaratma çabası nafiledir” dedi.

Başbakan Ünal Üstel yaptığı açıklamada, Teknecik’te günlerdir devam eden eylem yüzünden arızalara müdahale edilemediğini, santrale düşük kapasitede üretim yaptırılarak, ülkenin karanlığa mahkum edildiğine dikkat çekti.

Halkın gerçekleri her gün karanlığı yaşayarak, üreticinin ise ekmek teknesinde üretimsizliğe mahkum bırakılarak gördüğünü ifade eden Başbakan Üstel, yaşananların savunulacak hiç bir yönü olmadığını kaydetti.

Başbakan Üstel şöyle devam etti:

“Elektrik arz güvenliğini sağlama sorumluluğumuzu slogandan öteye geçmeyen iddialar yüzünden yerine getirmememiz söz konusu olmayacaktır.

Şimdi, bir taraftan enerji devamlılığını sağlamak, diğer taraftan Teknecik’te gerekli güvenlik önlemlerini alarak Kıb-Tek’i kurumlarına ve ülkeye zarar veren, sorumlulukla hareket etmeyen bazı çalışanlardan korumak zorundayız.

Bir insanın, halkın can ve mal güvenliğine yaptığı bu saldırıların, devletin malına ve kendi ekmek teknesine bilerek ve isteyerek verdiği bu zararların, sendikal mücadele ya da hak aramakla ilgisi yoktur. Yaşananlar asla doğru değildir.”

Yaşananlar karşısında harekete geçmemek, meydanı halka zarar verenlere ve halka zarar verdiklerini bile bile onları destekleyen muhalefete bırakmanın, halkı karanlığa mahkum etmekle eş anlamlı olduğuna işaret eden Başbakan Üstel şöyle devam etti:

“Bilinmelidir ki; halkın çıkarları ve birilerinin çıkarları arasında tercih yapmak zorunda kaldığımız her koşulda halkın çıkarlarının yanında olacağız.

Biz, devlet adına, hükümet olarak gereğini yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda, asla taviz vermeyeceğiz. Halkımızın refahı ve huzuru için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki; en kısa sürede sağduyu galip gelecek, halkımıza, ekonomiye ve santralimize milyonlarca liralık zarar veren bu eylemler sonlandırılacaktır.”