Üç yeni pozitif vaka, 3 taburcu

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2811 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını , 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, açıklamasında, 3 pozitif vakanın daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve gözetim altında bulunduklarını belirtti.
Pilli’nin açıklamasına göre, 6 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2811
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3
Ülke dışından gelen vakalar -
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -3
Yerel vakalar -
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-3
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 179.359
Toplam Vaka Sayısı- 778
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 731
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 43
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 14
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 28
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1