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Üç ithal, iki yerli üründe limitüstü kalıntı

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Üç ithal, iki yerli üründe limitüstü kalıntı

 Tarım Dairesi, ithal ürünlerden armutta, elmada (Stk) ve Arap Kızı elmada, yerli ürünlerden golyandro ve ıspanakta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.

Tarım Dairesi, 14-20 Mayıs 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ürünlerde 15 numuneden 12 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen, SVS Tic. Ltd.’e  ait armut (S.M), elma (Stk) ve Arap Kızı elma firmanın isteği üzerine menşeine iade  edildi.  

Öte yandan, yerli ürünlerde 21 numuneden 19 numune temiz olup,  2 üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünne rastlandı.  

İncirli köyü sakinlerinden Aytaç Özcezarlı’ya ait golyandroda ve Tepebaşı köyü sakinlerinden Ahmet Ersalıcı’ya ait ıspanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden bu ürünlerin imhasına karar verildi.
 

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
Nej Grain Ltd İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
M. Hacı Ali Ltd. İthal Buğday ekmeklik Temiz
M. Hacı Ali Ltd. İthal Mısır yemlik Temiz
Nej Grain Ltd İthal Mısır Temiz
M. Hacı Ali Ltd. İthal DDGS Mısır Temiz
Cahide Kılıç İthal Armut Deveci Temiz
Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz
Cahide Kılıç İthal Elma Stk. Temiz
Cahide Kılıç İthal Elma Golden Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Limit Üstü
SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Limit Üstü
SVS Tic. Ltd. İthal Arap Kızı Elma Limit Üstü
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
İdris Saraç Mağusa Sivri Biber Temiz
Vehbi Yıldız Mağusa Hıyar Temiz
Vehbi Yıldız Mağusa Domates Temiz
Reşit Açıkgöz Mağusa Dolma Biber Temiz
Arif Topbaş Mağusa Hıyar Temiz
Şaban Berk Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz
Hasan Alyakut Cengizköy Kabak Temiz
Hasan Alyakut Cengizköy Sarma Temiz
Mehmet Dedecan Yuvacık Sarma Temiz
Necat Kaş Kalkanlı Alabaş Temiz
Necat Kaş Kalkanlı Kereviz Temiz
Aytaç Özcezarlı İncirli Golyandro (Kişniş) Limit Üstü
Salih Tavukçu Akdoğan Şeftali Temiz
Canan Arapbayram İncirli Patates Temiz
Mehmet Seven İncirli Karpuz Temiz
Hatice Ateş Tatlısu Domates Temiz
Muzaffer Özdilek Tatlısu Hıyar Temiz
Ahmet  Ersalıcı Tepebaşı Ispanak Limit Üstü
Mürsel Çakır Tepebaşı Marul(Düz) Temiz
Mürsel Çakır Tepebaşı Marul Iceberg Temiz
Ahmet Hafiye Akova Karpuz İhr. Temiz
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