Üç ithal, iki yerli üründe limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi, ithal ürünlerden armutta, elmada (Stk) ve Arap Kızı elmada, yerli ürünlerden golyandro ve ıspanakta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.
Tarım Dairesi, 14-20 Mayıs 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ürünlerde 15 numuneden 12 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen, SVS Tic. Ltd.’e ait armut (S.M), elma (Stk) ve Arap Kızı elma firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.
Öte yandan, yerli ürünlerde 21 numuneden 19 numune temiz olup, 2 üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünne rastlandı.
İncirli köyü sakinlerinden Aytaç Özcezarlı’ya ait golyandroda ve Tepebaşı köyü sakinlerinden Ahmet Ersalıcı’ya ait ıspanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden bu ürünlerin imhasına karar verildi.
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|Nej Grain Ltd
|İthal
|Ayçiçek Küsbesi
|Temiz
|M. Hacı Ali Ltd.
|İthal
|Buğday ekmeklik
|Temiz
|M. Hacı Ali Ltd.
|İthal
|Mısır yemlik
|Temiz
|Nej Grain Ltd
|İthal
|Mısır
|Temiz
|M. Hacı Ali Ltd.
|İthal
|DDGS Mısır
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Limit Üstü
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Limit Üstü
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Arap Kızı Elma
|Limit Üstü
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|İdris Saraç
|Mağusa
|Sivri Biber
|Temiz
|Vehbi Yıldız
|Mağusa
|Hıyar
|Temiz
|Vehbi Yıldız
|Mağusa
|Domates
|Temiz
|Reşit Açıkgöz
|Mağusa
|Dolma Biber
|Temiz
|Arif Topbaş
|Mağusa
|Hıyar
|Temiz
|Şaban Berk
|Yeşilyurt
|Asma Yaprağı
|Temiz
|Hasan Alyakut
|Cengizköy
|Kabak
|Temiz
|Hasan Alyakut
|Cengizköy
|Sarma
|Temiz
|Mehmet Dedecan
|Yuvacık
|Sarma
|Temiz
|Necat Kaş
|Kalkanlı
|Alabaş
|Temiz
|Necat Kaş
|Kalkanlı
|Kereviz
|Temiz
|Aytaç Özcezarlı
|İncirli
|Golyandro (Kişniş)
|Limit Üstü
|Salih Tavukçu
|Akdoğan
|Şeftali
|Temiz
|Canan Arapbayram
|İncirli
|Patates
|Temiz
|Mehmet Seven
|İncirli
|Karpuz
|Temiz
|Hatice Ateş
|Tatlısu
|Domates
|Temiz
|Muzaffer Özdilek
|Tatlısu
|Hıyar
|Temiz
|Ahmet Ersalıcı
|Tepebaşı
|Ispanak
|Limit Üstü
|Mürsel Çakır
|Tepebaşı
|Marul(Düz)
|Temiz
|Mürsel Çakır
|Tepebaşı
|Marul Iceberg
|Temiz
|Ahmet Hafiye
|Akova
|Karpuz İhr.
|Temiz