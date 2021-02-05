Üç gün boyunca sisli hava etkili olacak

Ilık ve nemli havanın etkisi altındaki bölgede, pazartesinden itibaren 3 gün sabah saatleri yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin önümüzdeki haftaya ilişkin tahminlerine göre, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 20 - 23 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.
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