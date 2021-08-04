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“Akıncı’nın dengi Rumlardır”

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Akıncı benim muhatabım değil. Onun seviyesine inemem. Onun dengi ve eşiti Rumlardır. Çarpıtmasın, AKEL mensubu mu değil mi? EOKA militanı mı değil mi? Onu söylesin”

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“Akıncı’nın dengi Rumlardır”
 
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bir kez daha tepki gösterdi.
Türkgün‘den Kadir Yıldız‘a verdiği röportajda Kıbrıs’ta, eşit, egemen ve bağımsız bir devletin tezahürünün kaçınılmaz olduğunu söyleyen Bahçeli, “Müzakereler çuvalladı. Herkes kendi yolunu tercih etti. Biz Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni destekliyoruz” dedi.
Bahçeli şunları söyledi:
“Kıbrıs’ta, eşit, egemen ve bağımsız bir devletin tezahürü kaçınılmazdır. Müzakereler çuvalladı. Herkes kendi yolunu tercih etti. Biz Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni destekliyoruz.
Akıncı benim muhatabım değil. Onun seviyesine inemem. Onun dengi ve eşiti Rumlardır.
Çarpıtmasın, AKEL mensubu mu değil mi? EOKA militanı mı değil mi? Onu söylesin.
AB’ye gelince, Kapalı Maraş’ın açılmasına baktıkları yer Yunanistan-Rum çizgisidir. Ne biliyorlarsa yapsınlar. Elle gelen düğün bayram. Bu tehditlere aldırış edilirse Kıbrıs’ta Türk varlığı tartışmaya açılır. Verilmiş bir karardan geri dönüş olmaz. Maraş’ın açılması ENOSİS defterinin bir sayfasını kapatacaktır.
Rahatsızlıkları bundandır. Varsın rahatsız olsunlar, Kıbrıs Türklüğünün hakları, tarihsel çıkarları ve egemenlik kazanımları neyi gerektiriyorsa onu yapmalıyız.
Sayın Ersin Tatar demişti ki, “47 yıldır kapalı olan Maraş’ın insanlığa açılması gerekiyordu. O yapılmıştır.” Yapılan tekrar yıkılmaz, herkes aklını başına alsın. AB sabrımızı test etmesin”
 
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