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Gündem, Rektörün görevden alınması

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Gündem, Rektörün görevden alınması
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Mali krizle boğuşan, son dönemde kötü yönetilen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)’de Senato, en yaşlı üyenin çağrısıyla bugün saat 10.00’da toplanıyor. Gözler, toplantıdan çıkacak sonuca çevrilirken, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Erdal Özcenk, Senato’nun “Rektör görevden alınsın” şeklinde karar üretmesi halinde VYK’nın da 24 saat içinde olağanüstü toplanacağını açıkladı.
 Özcenk, “7 üyemiz var, eğer çoğunluk rektörün görevden alınmasını onaylarsa, eğilim yoklaması yapılacak, rektör vekili atanacak” dedi. Hatırlanacağı üzere; geçtiğimiz günkü toplantıda Senato’nun yüzde 80’i Rektör Aykut Hocanın’a yönelik güven kalmadığını bildirmişti.
 
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