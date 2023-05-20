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Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için KKTC’de oy verme işlemi yarın başlıyor
Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için KKTC’de oy verme işlemi yarın başlıyor
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Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için KKTC’de oy verme işlemi başladı

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Seçmenler Lefkoşa ve Gazimağusa’da kurulan sandıklarda 5 gün, Güzelyurt’ta ise 2 gün oy kullanabilecek

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Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için KKTC’de oy verme işlemi başladı
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Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için seçmenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bugün oy vermeye başladı. Oy verme işlemi 24 Mayıs’ta tamamlanacak.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ikinci tur için hazırladığı Seçim Takvimi'ne ilişkin süreç işleyecek. Seçmenler Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında tercih yapacak. İki aday için yeniden basılacak oy pusulalarında sıralamada herhangi değişiklik olmayacak.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda olduğu gibi sandıklar, Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta olmak üzere 3 merkezde kurulacak. Seçmenler, 3 merkezden herhangi birinde oy kullanabilecek.
Lefkoşa ve Gazimağusa’da kurulan sandıklarda 5 gün, Güzelyurt’ta ise 2 gün oy verilebilecek. Oy verme işlemi, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu ile Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda bugün başladı. Vatandaşlar, burada 24 Mayıs’a kadar oy verebilecek.
Öte yandan Güzelyurt’ta Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda bugün ve yarın oy kullanılabilecek.
Lefkoşa ile Gazimağusa’da hafta içi ve hafta sonu 08.00-22.00 saatleri arasında, Güzelyurt’ta ise 09.00-21.00 saatleri arasında oy kullanılabilecek.
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