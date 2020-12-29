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TÜK'te grev kaldırıldı

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TÜK'te grev kaldırıldı

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Toprak Ürünleri Kurumu’nda (TÜK) başlattığı grevi, Bakanlar Kurulu’nun olumlu adım atması üzerine kaldırdığını açıkladı.

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada “Toprak Ürünleri Kurumu’nda bugün başlattığımız grevi, Bakanlar Kurulu tarafından atılan olumlu adımlar neticesinde üreticiyi de daha fazla mağdur etmemek adına şu an için kaldırmış bulunuyoruz. Bakanlar Kurulu’da alınan kararla maaşların ödeneceği ve TÜK’ün sağlıklı bir yapıya ulaşması için gerekenin yapılacağı yönünde bize güvence veridi” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, TÜK’te örgütlü sendika olarak verilen sözlerin takipçisi olacaklarını kaydetti.

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