Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, trafiğin sağa alınacağı iddiasıyla ilgili bu filmin 20 sene önce oynandığını ifade etti





Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Zeki Avcı, sağ trafiğe geçileceği iddialarıyla ilgili konuşarak, 20 sene önce dönemin Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın “Çok canlar yanacak, hayatlar kaybedilecek.” diyerek, Türkiye’den gelen protokoldeki maddeyi reddettiğini anlattı. Avcı, ülkede yaşayan insanların değerinin olup olmadığını da yetkililere sordu.

Avcı, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ‘Sabahın Haberleri’ isimli programa telefonla bağlanarak soruları yanıtladı.

Trafiğin sağa alınacağı iddiasıyla ilgili konuşan Avcı, bu filmin 20 sene önce oynandığını ifade ederek, yine Türkiye’den gelen bir protokolde trafiğin Türkiye’ye uyumlu olacağına dair madde olduğunu söyledi.

Trafiğin değişmesinin çok pahalı olduğunu kaydeden Avcı, “Neden sağ trafiğe geçiyoruz? Sağ trafikten gelen zorlanmaması içinse bu ülkede yaşayan insanların değeri yok mu? Fazla araştırma yapılmadan konuşuldu. Şartlar 20 sene öncesine göre daha da kötüleşti” dedi.

Alkolün etkisiyle meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili de konuşan Avcı, “Devlet, sağ-sol trafikle uğraşacağına bu tür kazaları önlemek için de uğraşsın. Biz önerimizi de yaptık; belli promil üzerinde olan kiralık araç sürücüleri burada yargılansın, araba da emare olarak alınsın. Devlet otoritesini kuramadı. Kazalar artıyor ölümler de artıyor” dedi.

