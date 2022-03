Toplu taşıma kontak kapatıyor

Kar-İş, 2021 Mayıs ayından bu güne kadar akaryakıta yüzde 149.75 artış geldiğine dikkat çekti ve taşımacılığının bu şartlarda çalışamayacağını belirtti





Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, yapılan zamlara tepki gösterdi; TL’nin değer kaybına dikkat çekti.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, hükümete “Ne yapmayı düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltti. Açıklamada ayrıca, bu şartlarda toplu taşımanın artık çalışamayacağı da vurgulandı.

“2021 Mayıs ayından bu güne kadar ülkemizde akaryakıta % 149.75 artış gelmesi ve bu günlerde akaryakıta tekrardan yüksek oranda artış geleceği söylenmektedir” diyen Topaloğlu, “Ayrıca ülkemizdeki akaryakıt artışının otomatik olarak ayarlanması ve her geçen gün yapılan fiyat değişikliği toplu taşımacılığı artık kontak kapatma noktasına getirmiştir” dedi.

Topaloğlu, ülkemizde toplu taşımacıya akaryakıt için doğrudan destek verilmesinin de kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Kamu hizmeti veren bir sektörde, her gün karşılaştığı ağır zamlar, dövizden kaynaklı gider maliyetlerinin artışı karşısında çaresiz kalan toplu taşımacının artık dayanacak gücünün kalmadığını belirten Topaloğlu, “Ülkemizde sürdürülebilir ve kaliteli bir toplu taşımacılık için; hükümetin bir an önce bu sektöre çare üretebilecek bir çalışma başlatmaması halinde ülkemizde tolu taşımacılık diye bir sektör kalmayacaktır” dedi.

Topaloğlu tarafından yapılan açıklamada, toplu taşımacılığının bu şartlarda çalışamayacağının altı çizilirken, şirketlerin artık zarar etmeye başladığı ifade edildi.