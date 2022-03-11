Şoför de şikayetçi, yolcu da

Ülkede aslında olmayan toplu taşımacılık sistemi resmen can çekiyor. Turistler, özel arabası olamayan ve toplu taşımacılığa muhtaç olan kişiler ve öğrenciler toplu taşıma sisteminin mağdurları oluyor

Bir ülkenin kalkınmış olduğunun en önemli göstergesi olan toplu taşımacılık ülkemizde işkenceye dönüşüyor. Belli bir saatten sonra toplu taşımacılığın olmadığı, bir servis için saatlerce beklemek zorunda kaldığımız ülkemizde toplu taşımacılık içler acısı halde.Avrupa ve Türkiye’de olduğu gibi temiz/bakımlı otobüslerle çalışılan; şehir içlerinde yan ulaşım olanaklarına sahip; bölgelere yayılmış; günün değişik saatlerinde servise sahip; düzgün durakların olduğu ve yolcu haklarına duyarlı bir sistem yaratılması için bugüne kadar hiçbir adım atılmadı.Özellikle turistler, özel arabası olamayan ve toplu taşımacılığa muhtaç olan kişiler ve öğrenciler toplu taşıma sisteminin mağdurları oluyorlar. Bir servis için saatlerce beklemek istemeyen vatandaş çareyi ya evlerinden çıkmamakta ya da bin bir zorlukla kredi çekerek özel araç satın almakta buluyor.Küçük bir ülke olmasına rağmen KKTC'de saat akşam saatlerinde şehirler arası ulaşımın durması, global sistemin gerektirdiği kolaylık sağlayacak olanaklardan yoksun olan Lefkoşa Terminali ve sefer boyunca mide bulandırıcı mazot ve egzoz kokusu, ulaşım yapılan birçok aracın eski model olması ve toplu taşımacılığın bir türlü kendisini güncelleyememesi ayrıca bazı araçlarda yapılan yolculuğun yıpranmış, konforsuz ve hijyenik olmayan bir ortamda geçmesi toplu taşımacılığı işkenceye dönüştürüyor.Ekonomisini turizm ve öğrencinin oluşturduğu Kuzey Kıbrıs'ta, toplu taşıma araçları eski, bakımsız ve istenilen hizmet kriterlerini karşılayamıyor.Bu durum hem yolcuları hem de araç sürücülerini isyan noktasına getiriyor. Ülkede toplu taşıma kullanmak istiyorsanız, rahatsız ve uzun bir yolculuğa hazır olmanız gerekiyor. Öyle ki araçların büyük çoğunluğunda klima bile yok. Koltuklar eski ve bakımsız. Kalkış - varış saatlerini ise bilen neredeyse yok.Yeterli toplu taşıma aracının bulunmaması, istenilen hizmetin alınamaması vatandaşın, öğrencinin ve turistin ortak noktası. Özellikle akaryakıt fiyatlarının son zamanlarda artması karşısında vatandaşlar istese de toplu taşıma kullanmaya yönelemiyor.Özellikle ulaşım aracı olmayan vatandaş ve öğrencinin kullanmak zorunda kaldığı toplu taşıma araçları hakkında yolcular ve sektör çalışanları düşüncelerini aktardı.Kullanılan bir otobüsün kapı kolu yok“Verdiğimiz otobüs ücretleri zaten çok pahalı, otobüslerin içi de aynı şekilde hem bakımsız hem de pis. Pek de iyi şekilde temizlendiğini de düşünmüyorum. Ayrıca pandemi dönemindeyiz ve otobüslerinde düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerektiğini düşünmekteyim. En azından bu otobüslerin yenilenmesi ve bir düzene girmesi öğrenciler açısından çok iyi olur. Ben bir öğrenciyim ve bu otobüslerin durumu için iyi düşünmüyorum.“Ben devlette bir yetkili olsam otobüslerin ada genelindeki bütün izinlerinin iptal ederim ve bu işi iyi yapabilecek olanlara veririm. Burada amca, dayı siyaseti sonsuza kadar var olacağa benziyor. Ben 25 yıldır şoförlük yapıyorum ve milattan önce kalan otobüslerle insanlara hizmet vermeye utanıyorum. Bu otobüsler ne kış ne de yaz insan taşınamaz halde. Ne kliması çalışır durumda ne içi hizmet verecek durumda. Bunun yanında yoldan geçen insanları otobüs şoförü yapıyorlar. Maalesef bu konuyla ilgili hükümetten de bir beklentimiz yok, ümit bile bırakmadılar.”“Özellikle otobüslerde en çok klima ve eski olmalarından yana çok muzdaribiz. Bunun dışında ülkede yeterli sayıda toplu taşıma aracı olduğunu da düşünmemekteyim. Daha geniş, konforlu ve düzenli saatlerde gelip giden, mümkünce çok güzergaha giden otobüs olması öğrenci, turist ve halk için inanılmaz güzel olur. Otobüslerdeki şoförlerde ilgisiz, birçok otobüsün koltuğunda koltuk denecek hal bile kalmamış durumda. Yırtık ve parçalanmış koltuklarda oturuyoruz.”“Özellikle okul ve şehir içerisinde binip bir yerden bir yere ulaşım sağlamaya çalıştığımız otobüsler inanılmaz derecede yetersiz. Modern çağa ayak uyduramayan otobüsler, hızlı bir şekilde değişime gidilmelidir. Şehir içi otobüsleri, öğrenci dostu otobüsler değil, eski, temizlik bakımından geride ve konforsuz taşıma araçları. Öğrenciler maalesef neredeyse hiç çözümde söz hakkı olan kısım değil. Otobüsleri çalıştıran firmaların ve hükümetin bir an önce bu otobüslerle ilgili bir çalışma yapıp çağa ayak uyduran otobüslerle yola devam etmeleri gerekmektedir.”“Toplu taşıma sıfır, eski püskü arabalar ve kirli. Ne yazın ne de kışın klima çalışmıyor. Oturduğumuzu koltuklarda rahat bile edemiyoruz. Hükümetin işi yalan dolan, hepsi birbirinin arkadaşı kimse çıkıp toplu taşımanın yüzüne bile bakmıyor. Çünkü kullanmak zorunda değiller. Bermuda şeytan üçgeninin içerisindeyiz resmen ve bu durum beni çok rahatsız ediyor. Ne ülkede bulunan öğrenci ve turiste ne de halka hizmet edebilecek toplu taşıma aracı bulunmamaktadır”Şano Yalçın, VatandaşKaynak: https://www.mykibris.com/