Telsim, Kıbrıs’ın değerli öğretmenlerinden Mahmut İslamoğlu’nu ziyaret etti

Her öğretmenler gününde emekli öğretmenlere ziyarette bulunan Telsim, bu yıl da Kıbrıs’ın önemli değerlerinden öğretmen Mahmut İslamoğlu’nu ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı. Ziyarette Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai bulundu.

Eğitim alanında büyük emekler veren öğretmenlerimizi unutmayan Telsim, ziyarette Mahmut İslamoğlu’na günün hatırası olarak el emeği Kıbrıs kapısı takdim etti.



MAHMUT İSLAMOĞLU:” TELSİM’E VEFASINDAN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.”

Emekli öğretmen Mahmut İslamoğlu, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’a ve Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai’ye böyle özel bir günde hatırlanıp ziyarette bulunduklarından dolayı çok memnun olduğunu aktardı. İslamoğlu, “Telsim’e vefasından dolayı çok teşekür ederim. Hatırlanmak güzle bir duygu. Öğretmenler gününde yapmış oldukları ziyaretten dolayı çok teşekkür ederim. Ziyaret sırasında getirmiş oldukları eski Kıbrıs kapısı da benim için çok anlamlıydı.” dedi.



FEVZİ TANPINAR:” BİZLERE EMEK VEREN DEĞERLİ ÖĞRETMENLERİMİZİN EMEKLERİNİ BİR GÜN DEĞİL HER GÜN HATIRLAMALIYIZ.”

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, öğretmenler gününde gençlerin eğitim hayatlarına katkıda bulunan tüm değerli öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Tanpınar, “Milli birlik ve beraberliğimizin teminatı öğretmenlerdir. Bizlere emek veren değerli öğretmenlerimizin emeklerini bir gün değil her gün hatırlamalıyız.” dedi. Tanpınar, emektar öğretmenlere her zaman saygı ve minnet duyduklarını dile getirerek, kendilerini ziyaret etmeye devam edeceklerini de aktardı. Tanpına daha önce ziyaret ettikleri ancak hayatta olmayan emekli öğretmenlerden, Hüsnü Feridun, Kemal Yücel, Urkiye Mine Balman, Yılmaz Cüneyt ve Nusret Güven’i de rahmetle andığını söyledi.



Mahmut İslamoğlu Kimdir: İslamoğlu, 1 Mart 1934’te Limasol’da doğmuştur. Yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde yaptıktan sonra Ada’ya döndü ve çeşitli lise ve yüksek okullarda Türk Dili ve Edebiyatı hocalığı yaptı.

Lefkoşa’daki Türk Maarif Koleji’nin ilk üç kurucularından biri olan İslamoğlu, 1976 yılından itibaren Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda Türk Dili ve Edebiyatı Müfettişliği, Gençlik ve Kültür Dairesi Müdürlüğü, Turizm Dairesi Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1986 yılında emekliye ayrıldı.

1969 yılından bu yana gerek ulusal, gerekse uluslararası kongre, seminer ve sempozyumlara çoğu zaman ülkesini temsilen katılmakta olan İslamoğlu, birçok ödülün de sahibidir. Ayrıca Kıbrıs’ta Halkbilimi alanında ilk onursal doktora almış kişidir.