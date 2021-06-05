TEAL gemisi müze oluyor

Yakın Doğu ülkede bir ilke daha imza atıyor, kültür sanat ve müze yatırımlarını denize taşıyor. Girne Üniversitesi’ne ait 66 yaşındaki TEAL Gemisi, Ulaştırma Bakanlığı ve Yakın Doğu arasında imzalanan protokolle Denizcilik Tarihi Müzesi oluyor

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu arasında imzalanan protokol ile kendisi de denizcilik tarihinin önemli bir parçası olan Girne Üniversitesi’ne ait 66 yaşındaki TEAL Gemisi, Denizcilik Tarihi Müzesi oluyor.Son 27 yılını Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nde eğitim ve araştırma gemisi olarak onlarca kaptan yetiştirerek geçiren 66 yaşındaki TEAL Gemisi, Yakın Doğu Oluşumu’nun kuruculuğunu yaptığı Denizcilik Tarihi Müzesi oluyor. TEAL, Denizcilik Tarihi Müzesi olarak resim, fotoğraf, denizcilik objeleri, gemi maketleri, denizcilik haritaları gibi 5 binin üzerinde materyale ev sahipliği yapacak.TEAL’in Denizcilik Tarihi Müzesi olması için Yakın Doğu Oluşumu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında protokol imzalandı. Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay’ın imzaladığı protokolle TEAL’in müzeye dönüştürülme süreci başladı.Birleşik Krallık Donanması’nda mayın tarama gemisi olarak kullanılmak üzere 1955’te Liverpool tersanelerinde üretilen TEAL, İngiliz Donanması’nda uzun yıllar kullandıktan sonra Avustralya Donanması’na devredildi. Askeri gemi olarak burada da hizmet veren TEAL, emekli edildikten sonra da Tanzanya ve Karayiplerde yolcu taşımacılığı, balıkçılık ve su sporları turizmi gibi farklı alanlarda kullanılmaya devam etti. 1994’te ise Yakın Doğu Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde Eğitim ve Araştırma Gemisi olarak kullanılmak üzere KKTC’ye getirildi. Hali hazırda Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi bünyesinde eğitim ve araştırma gemisi olarak kullanılan TEAL, kendisinin de önemli bir parçası olduğu denizcilik tarihine müze olarak hizmet vermeye devam edecek.TEAL’in Denizcilik Tarihi Müzesi’ne dönüştürülmesi için düzenlenen törende Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay birer konuşma yaptı.Protokol töreninde TEAL’in denizcilik tarihindeki yerine değinen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyet Başkanı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “TEAL, 1955’te Birleşik Kraliyet Donanması’nda doğdu. Buradan emekli olduktan sonra Avustralya'da, Tanzanya’da, Karayipler’de balıkçılık yaptı, su sporları turizmi için kullanıldı. Dünya denizlerinde bir çok alanda denizcilik tarihinin derin izlerini taşıyan TEAL, adamıza 1994’te geldi. O günden bu güne Denizcilik Fakültemiz’de çok önemli hizmetleri oldu. TEAL, dünya sularında kaptanlık yaparak süvari unvanı almış, düm denizlerde okyanuslarda dolaşan bir çok nitelikli kaptan yetiştirdi. Bundan sonra da ülkemizin kültürüne ve turizmine Denizcilik Tarihi Müzesi olarak hizmet vermeye devam edecek” ifadesini kullandı.Denizcilik Tarihi Müzesi’ne dönüşecek olan TEAL’i, “Yakın Doğu Oluşumu’nun kuruculuğunu yaptığı müzelerin incisi” olarak tanımlayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, kendisi de denizcilik tarihinin çok önemli bir parçası olan TEAL’in, Denizcilik Tarihi Müzesi olarak ülke ve dünya denizcilik tarihine ışık tutan 5 binin üzerindeki esere ev sahipliği yapacağını söyledi.Prof. Dr. Günsel konuşmasını, “TEAL, Yakın Doğu Oluşumu’nun turizme, kültüre, köklerimize ve geleneklerimize gösterdiği bağlılığın ve hassasiyetin bir nişanesi olarak müze olarak hizmet vermeye devam edecek. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” sözleriyle sonlandırdı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay ise konuşmasına “İmzaladığımız protokol ile ülkemize müzecilik alanında büyük bir değer katacak bir projeye imza atılacak” sözleriyle başladı. Bakan Resmiye Eroğlu Canaltay, “Yakın Doğu Oluşumu müzecilik alanında imza attığı girişimlerle ülkemize büyük katkılar sunuyor. Müzecilik ve kültür ortamı, kültürel değerlerimize sahip çıkılmasını sağladığı gibi ülkenin tanıtımında ve turist sayısını çeşitlendirerek artırma konusunda çok önemli bir unsur” ifadesini kullandı.TEAL’in İngiliz Donanması’ndan bugüne kadar gelen etkileyici bir tarihe sahip olduğunu hatırlatan Resmiye Eroğlu Canaltay, “İnsan TEAL’e bakarken kim bilir neler yaşadı, nelere tanık oldu diye düşünmekten alıkoyamıyor kendini” ifadesini kullandı. “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak yeni bir Denizcilik Müzesi kazandırılarak ülke turizmine ve kültürüne büyük bir fayda sağlayacağını düşünüyoruz” diyen Eroğlu Canaltay, ”TEAL, müze olarak üstleneceği yeni misyonuyla denizcilik tarihini yaşatmaya devam edecek. Ülkemize de insanlık tarihine de önemli bir değer katacağını düşünüyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” değerlendirmesini yaptı.