TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan KKTC'de aşırı yağışlardan etkilenenlere geçmiş olsun mesajı

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"KKTC'de Gazimağusa, İskele ve Girne bölgelerinde etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinden etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm imkanlarımızla KKTC'li kardeşlerimizin yanındayız. Rabb'im hepimizi her türlü afetten korusun."
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