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Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi’nde yeni dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd Şti ile Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Türk-Sen) bağlı Gıda-Sen arasında 2024 yılını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

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Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi’nde yeni dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı
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Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı tarafından yapılan açıklamaya göre, sözleşme ile, hayat pahalılığı da dikkate alınarak, çalışanların ücret ve sosyal menfaatleri günün koşullarına uygun olarak düzenlendi. Ayrıca çalışanların daha sağlıklı, huzurlu ve daha güvenli bir şekilde çalışmalarını sağlamak adına düzenlemeler yapıldı.
Bıçaklı yazılı açıklamasında, tütün fabrikasına gerekli yatırımların yapıldığı ve buradaki üretimle ülke ekonomisine ciddi katkı sağlandığını kaydetti. Çalışanların sosyal sigorta yatırımlarının gününde ve bir tamam yapıldığını da kaydeden Bıçaklı, “Bu gibi işyerlerine gerek devletin gerekse toplum olarak hepimizin sahip çıkması gerekmektedir.” dedi.
 
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