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Tatar, Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği Düzenleme Komitesi üyelerini kabul etti

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Tatar, Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği Düzenleme Komitesi üyelerini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği Düzenleme Komitesi üyeleri Serhan Gazioğlu ve Hüseyin Çakmak’ı kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, komite üyelerini Kıbrıs Türk mizah kültürü ve sanatına yapmakta oldukları katkılar dolayısıyla kutladı.
Kabulde, Komite üyeleri Cumhurbaşkanı Tatar’a Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği 11. Uluslararası Karikatür Yarışması Albümü’nü takdim ederek, Zeytinlik köyünde düzenlenen Uluslararası Zeytin Festivali ziyareti kapsamında Uluslararası Zeytin Karikatürleri standını da ziyaret etmesi vesilesiyle kendisine iade-i ziyaret gerçekleştirdiklerini ve Komite çalışmaları hakkında bilgi aktardıklarını belirtti.
 
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