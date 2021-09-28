“Tarihte böyle kötü bir hükümet görülmedi”

CTP Genel Başkanı Erhürman, Başbakanlık makamının icraat makamı değil, üzüntü makamına dönüştüğünü söyledi





Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakanlık makamının icraat makamı değil, üzüntü makamına dönüştüğünü savunarak, tarihte bu kadar kötü bir hükümetin görülmediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın uluslararası arenadaki tezlerinin toplumun zamanını çalmaktan öteye gitmediğini öne süren Erhürman, gerçekçi olmayan bir şey üzerinden politika yapılamayacağını vurguladı. Uluslararası arenadaki bütün ilişkilerde zedelenme olduğunu savunan Erhürman, “Bizim derdimiz Dünya’ya açılmadır. Ersin Tatar’ın yarattığı tez ise bir yerden alıp daha da geriye götürme gibi endişe uyandırmaktan başka hiçbir işe yaramıyor” diyerek, iki devletlilik tezinin Dünya’da kabul görmeyeceğini ifade etti.

Ersin Tatar’ın kapsamlı bir rapor sunacağını söylediğini belirten Erhürman, Meclis’te bu kapsamlı rapordan kimsenin haberinin olmadığını söyledi. “Siz Cumhurbaşkanlığı makamı olarak bu Meclis’i tanımıyorsunuz” diyen Erhürman, Meclis’in itibarının da yerle bir edildiğini öne sürdü. Ersin Tatar’ın kendi istediği şeyleri bir kağıda yazıp sadece Türkiye ile istişare ettiğini iddia eden Erhürman, Meclis’in itibarının tarihte bu kadar yerlerde sürünmediğini ifade etti.

Hükümetin tek gündeminin kurultay olduğunu savunan Erhürman, siyaseti bir şey yapmak için değil bir şey olmak için yaptıklarını dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkına karar verme şansının verilmesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, Hükümetin pandeminin en yüksek döneminde bile kurultay için meyhane toplantıları yaptığını öne sürdü. Böyle bir kriz döneminde bile istihdamlar ve vatandaşlıkların da devam ettiğini savunan Erhürman, “Bu kriz döneminde bile bunları yapıyorsan, demek ki bu toplumun gailesini çekmiyorsun” dedi.

UBP’de her kafadan bir ses çıktığını savunan Erhürman, seçimle ilgili her şeyin UBP kurultayından sonra şekilleneceğini ifade etti. Hükümetten bir şey beklemenin “ölü gözünden yaş beklemek” olduğunu ifade eden Erhürman, “Ne yaptıklarının farkında değildirler. Ben tarihte böyle bir UBP hükümeti de görmedim bugüne kadar. Tarihte böyle kötü bir hükümet görülmedi” dedi.

