Tarihi bir hata yapıldı

TDP Başkanı Özyiğit, Anastasiadis tarafından sunulan Maraş’a karşılık Ercan’ın uluslararası uçuşlara açılması, Türk liman ve hava sahasının Rum bandıralı gemi ve uçaklara açılmasına karşılık ise Mağusa Limanı’nın uluslararası ticarete açılması önerisinin reddedilmesinin tarihi bir hata olduğunu söyledi





Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Maraş’a karşılık Ercan ve Mağusa Limanı’nın uluslararası arenaya açılmasını reddetmek tarihi bir hatadır.” dedi.

Özyiğit, Rum lider Anastasiadis tarafından güven yaratıcı önlemler çerçevesinde sunulan Maraş’a karşılık Ercan Havaalanı’nın uluslararası uçuşlara açılması, Türk liman ve hava sahasının Rum bandıralı gemi ve uçaklara açılmasına karşılık ise Mağusa Limanı’nın uluslararası ticarete açılması önerisinin hiç değerlendirilmeden reddedilmesinin tarihi bir hata olduğunu iddia etti.

Bu önerilerin reddetmek yerine değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Özyiğit, “Yıllardır Maraş’ın BM gözetiminde yasal sahiplerine iadesine karşılık, Mağusa Limanı’nın uluslararası ticarete, Ercan’ın da uçuşlara açılmasını savunmaktaydık, Rum liderliği ise bunu ısrarla reddetmekteydi. Şimdi böylesi bir öneri yapılmışken, işin doğusu ve yapılması gereken bu önerileri değerlendirmeye almaktı” dedi.

Yıllarca ambargolardan şikayet eden ve ekonomik kayıplarını yaşayan taraf olarak, bu önerilerin reddedilme gerekçesinin toplumla paylaşılması gerektiğini belirten Özyiğit, “Bu öneriler niye değerlendirilmeye bile alınmadan reddedildi, reddedilme gerekçesi nelerdir, tüm bunlar açık ve şeffaf bir şekilde toplumla paylaşılmalıdır” dedi.

Özyiğit, “Maraş’ın BM gözetiminde yasal sahiplerine verilmesine karşılık dünyanın çeşitli yerlerinden uçaklar ülkemize gelecekse, Ercan’dan kalkan uçaklar her yere gidecekse, Mağusa Limanı uluslararası ticarete açılacaksa, bunu kabul etmemizin olumsuz ne tarafı olabilir ki?” Yoksa amaç Kıbrıs Türkünü tamamen dünyadan koparmak mı? Cenevre’de kabul edilmeyeceğini bile bile ortaya konan 6 maddelik öneri de bu planın bir parçası mı?” diye sordu.

Özyiğit ayrıca, Kıbrıs Türk halkını dünyadan daha da koparacak politikalara değil, dünyayla buluşturacak, uluslararası hukuk içine girmesini sağlayacak siyasetlere ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Tatar’ın izlediği politikanın ve Cenevre’de yaptığı önerilerin tam tersine Kıbrıs Türkü’nü dünyadan daha da koparacak, uluslararası alanda zorda bırakacak içerikte olduğunu ileri sürdü.



