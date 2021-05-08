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Daha güçlü bir YÖDAK hedefliyoruz

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YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, YÖDAK olarak, dünyaya açılan üniversitelerle birlikte daha güçlü bir yapıya kavuşmayı hedeflediklerini söyledi

Daha güçlü bir YÖDAK hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’yı kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avcı’nın hem akademik hem de siyasi yaşamında  başarılı çalışmalar yaptığını belirterek,  “Bu donanımla YÖDAK gibi bir kurumun başında KKTC’de fevkalade önemli olan eğitim sektörüne güzel hizmetlerinizin olacağına inanıyorum” dedi. 
Yeni açılacak fakültelerin doğru tespitlerle açılmasının, insan kaynaklarının ve tüm olanakların en iyi şekilde değerlendirmesinin eğitim sektöründeki başarıların dayanağı olacağını kaydeden Tatar, YÖDAK’ın değişen dünyaya uyumlu bir şekilde özellikle pandemi koşullarında çevrim içi eğitimleri dikkate alarak çalışmalarını yapmalarının önemine değindi. 
YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ise, Cumhurbaşkanı Tatar’a kendisini YÖDAK başkanlığına layık gördüğü için teşekkür etti.
Avcı, ülkenin beklentileri ve üniversitelerin sorunlarını bildiklerini, YÖK ve üniversite rektörleriyle istişarelere başladıklarını belirterek, YÖDAK’ın üniversitelerin ihtiyaçlarını ve halkın üniversiteler için beklentilerini ve tüm hassasiyetleri dikkate alması gerektiğini ifade etti.
YÖDAK olarak, dünyaya açılan üniversitelerle birlikte daha güçlü bir yapıya kavuşmayı hedeflediklerini dile getiren Avcı, “Cumhurbaşkanım sizin desteğiniz ve bize olan güveniniz çok önemli” dedi.
 
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