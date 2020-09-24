“Suçumuz memur olmamak mı?

Casino sektörüne 16 yıldır emek veren Demet Çalışkan, sektör çalışanlarının sessiz çığlığı oldu: “Casino çalışanlarına sadece 800 lira yardım yapıldı. Bir insan 800 lira ile nasıl geçinir? 20 binden fazla insana karşı takınılan bu tavır, vicdanen ne kadar doğrudur?”



Casino İşletmecileri Birliği’nin düzenlediği basın toplantısında sektöre 16 yıldır emek veren Demet Çalışkan da konuşma yaptı.

Sektördeki tüm çalışanlar adına söz alan Demet Çalışkan, toplumun tüm öfkesinin bilinçli olarak üzerlerine kanalize edildiğini anlattı ve çok yıprandıklarını vurguladı.

Demet Çalışkan, “Oy hesabı yapan hükümetin, kamuda yeni başlayanların bile haklarını en üst seviyede koruduğu bu dönemde “memur olamamak mıdır” suçumuz?” diye sordu.

Casino çalışanlarına sadece 800 lira yardım yapıldığını ve bir insanın 800 lira ile nasıl geçindiğini soran Çalışkan, “20 binden fazla insana karşı takınılan bu tavır, vicdanen ne kadar doğrudur?” dedi

Sektör çalışanlarının adeta sessiz çığlığı olan Demet Çalışkan’ın konuşması şöyle:

“Biz turizm çalışanları olarak;

Çatladık, yıprandık ve kırılmak üzereyiz.

Özellikle pandemi döneminde,

Turizm çalışanlarına yönelik oluşturulan negatif algı neticesinde,

Toplumun tüm öfkesi bilinçli olarak üzerimize kanalize edildi.

Tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı olağanüstü bu pandemi döneminde,

Hedef olarak gösterilmek -biz turizm emekçilerini derinden sarsmış, yaralamıştır.

Ambargo baskısı altında olan ülkemize gelen turistlere karşı, biz turizm emekçileri;

Ülkemizin elçisi olduğum bilinci ve ilkesiyle çalışmaktayız.

Dünyanın dört bir tarafından,

Kıbrıs’a, hizmet sektörünün en zor alanında çalışmaya gelip hayatlarını kuran bizler,

Her insan gibi “hayatta kalma mücadelesi” veriyoruz.

Üstelik ülkemize gelen her misafire karşı da elçilik misyonunun verdiği,

Sorumlulukla bu mücadeleyi sürdürüyoruz.

Tüm dünyanın içinden geçtiği bu zor dönemde biz isterdik ki;

Ötekileştirilmeden, farklılaştırılmadan,

Adil bir şekilde birbirimize destek olalım,

Bu zor süreç ile mücadele edelim.

Ne yazık ki bunu göremedik.

Temsilcilerimiz Casino İşletmecileri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin yaptığı sayısız girişimler neticesinde ortaya çıkan,

“Sizlere Patronlarınız Baksın” yaklaşımı kalbimizi kırmış, bizi derinden sarsmıştır.

Yan sektörlerle beraber neredeyse 20.000 kişinin emek verdiği,

Sektör kazancını küçük ve orta ölçekli alanlarda ekonomiye aktaran,

Herkes gibi;

Seçme ve seçilme, ifade özgürlüğü ve adil bir yaşam hakkı olan turizm çalışanları

Ne yazık ki görmezden gelinmiş, “Yahu Bunlar Zaten Kumarcı” diyerek adeta ormana terk edilmiştir.

Tüm görüşmeler ve tartışmalar neticesinde bir takım yardım paketleri açıklandı.

Yanlışım varsa düzeltin ama bu ödeneklerin çıkması için 40’dan fazla toplantı yapıldı.

Turizm çalışanlarının bu ülkenin bir parçası olduğunu anlamak için;

Bu kadar toplantı mı yapılması gerekiyordu?

Oy hesabı yapan hükümetin, kamuda yeni başlayanların bile haklarını en üst seviyede koruduğu bu dönemde “Memur Olamamak mıdır” bizim suçumuz?

Diğer bir deyişle “Oy Hesabına mı Kurban Gittik”?

Evet, tüm dünya olağanüstü koşullardan geçiyor.

Evet, hepimiz için zor bir dönem.

Neden biz bu zor dönemde,

Birbirimize destek olarak, adil bir şekilde birlikte mücadele edemiyoruz?

Neden “Bu Turizmcilere Patronları Baksın” gibi ilkel bir baskı ile karşılaşıyoruz…

Bu patronlar, bizlerin sigortasını yatırmıyor, vergilerini mi vermiyor?

Elbette patronlar vazifelerini yapıyorlar!

Lakin şirketlerin de imkânları bellidir, sınırsız değildir.

Hepimiz buranın bir Amerika veya Avrupa olmadığını biliyoruz,

Fakat elinizi vicdanınıza koyun.

Casino çalışanlarına 800 lira yardım yapıldı, bu kararı da şartlı olarak aldılar.

Bir insan 800 lira ile nasıl geçinir?

Otel personellerine nispeten daha insaflı davranıldı diyelim.

Tüm turizm çalışanlarını ele alacak olursak,

Açlık sınırının 3 kat altında bir ödenek ile bizler nasıl hayatta kalabiliriz?

İnsanlık olarak artık avcı-toplayıcı toplum olmanın çok ötesinde bir noktadayız.

Turizm çalışanları “Memur Değil” maaşları garanti değil,

Maaşlarımızı alabilmemiz için çalışmak zorundayız.

Biz demiyoruz ki önümüze geleni ülkeye alalım, test yapmayalım,

Turizm çalışanları olarak bizler “hayatta kalma mecburiyeti ile”

Alınan önlemler noktasında, en büyük dikkati ve özeni gösteren sektör olduk,

Lakin gelin görün ki fatura yine bize kesildi!

Bizim işimiz insanlarla, ülkemize gelen misafirlerimizle,

Onlara güvensiz bir ortam sunmuş olsak neden tatil için bizi tercih etsinler?

Alınan önlemler ve belirtilen koşullarda ülkemizi temsil ediyor,

Ülkemizden uğurlarken mutlu ayrılmaları için en fazla özveriyi göstererek,

Bayramsız, tatilsiz toplam fayda için hizmet veriyoruz.

Fakat karşılaştığımız tavır maalesef dehşet vericidir.

Sıfır empati ile “Patronları Baksın” yaklaşımı insanlık adına ayıptır.

Soruyorum size,

Yıllarını bu sektöre vermiş, Kıbrıs’a adamış, 20 binden fazla insana karşı takınılan bu tavır – Vicdanen ne kadar doğrudur?

Sosyal hayatımızda nerede çalıştığımızı söylemeye korkar olduk,

Resmen “Denetimsizliğin Faturası” bizlere kesildi.

Kendi kendimize soruyoruz;

Sağduyulu bir halk olmamız –Adilane mücadele etmemiz,

Birbirimize destek olmamız gereken bir dönemde,

Neden bize cüzzamlı muamelesi yapıldı?

Neden biz “Denetimsizliğin” faturasını ödemek zorunda kalıyoruz!

Gelin çalıştığımız Otelleri ve Casinoları denetleyin!

Otel ve Casino işletmeleri kadar korunaklı ve steril bir mekan daha bulamazsınız.

Özelde Casino genelde Turizm sektöründe emek veren tüm arkadaşlarım adına tekrar belirtmek isterim,

Bizler bu süreçte;

İlkel bir ahlak anlayışıyla yargılanmaktan,

Günah keçisi ilan edilmekten,

Açlık sınırı altında yaşamaya zorlanmaktan ötürü,

Çok kırıldık,

Çok yıprandık.”

