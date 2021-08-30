“Stok yapmazsam, kriz yaşanır”

Gazimağusa, Karpaz ve Mesarya’nın tüp ihtiyacının yüzde 60’ını tedarik eden Adalıer Ticaret’in sahibi Erol Adalıer, kendisini istifçilikle suçlayıp ceza kesen Ticaret Dairesi’nin tavrını eleştirerek, bölgedeki ihtiyacı karşılayabilmek için stoklu çalışmak zorunda olduğunu söyledi





Gazimağusa, Karpaz ve Mesarya’nın tüp ihtiyacının yüzde 60’ını tedarik eden Adalıer Ticaret’in sahibi Erol Adalıer, kendisini istifçilikle suçlayıp ceza kesen Ticaret Dairesi’ni eleştirdi.

Erol Adalıer, “Depomda 20 ton stokum var. Stokumdan sattığım için bölgede tüp bitmedi. Bu sürekli böyledir. Fiyatlar düştüğünde de yükseldiğinde de stokum vardır. Stoksuz çalışamam. Dolum için bir kamyonun, Lefkoşa’ya gidip gelmesi 4-5 saati alır. En ufak bir problemde stok sıfırlanır ve tüp krizi yaşanır” dedi.

Adalıer, gaz dolum tesislerinde yaşanan sıkıntı nedeniyle, bir haftayı aşkın süredir gaz dolumunun durduğunu anlattı ve stokundan satış yaptığını söyledi. Stoktan satış yaptığı için bölgede tüp gaz eksikliği yaşanmadığını ileri süren Adalıer, oluşturduğu kriz masasından bahsederek, şöyle devam etti:

“İşyerim, bazı basın kuruluşları eşliğinde kasıtlı denetlendi. Ülkede yalnızca ben tüp satmıyorum, diğer firmalar da var. Onlar neden denetlenmedi? Denetlenselerdi, Ticaret Dairesi’ni ayakta alkışlayacaktım. Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a kadar firma var. Neden özellikle ben? Bu durum hiç hoş değil. Böyle olmasına karşın, daireden gelenlerin, kontrollü bir şekilde sayım yapmalarını sağladık. Sayımı kabul edip imzaladım. Depomda 20 ton stokum var. Bu sürekli böyledir. Fiyatlar düştüğünde de yükseldiğinde de stokum vardır. Stoksuz çalışamam. Dolum için bir kamyonun, Lefkoşa’ya gidip gelmesi 4-5 saati alır. En ufak bir problemde stok sıfırlanır ve tüp krizi yaşanır. Her şey süre ve zaman ister. Ada genelinde, 3 dolum istasyonu vardır. İnter, Jet ve Koop Gaz. Tedarikçiden alınan gaz, tüp veya likit olarak gazlara basılır. İstasyonlar perşembeden itibaren tedbire başladı ve cuma günü dolum durdu. Biz de kriz masası oluşturduk. Bölgede sıkıntı yaşanmaması adına, sıkıntı süresince, asker, hastane, kreş, üniversite, sanayi, imalatçı ve marketlere kontrollü satış yaptım. Depodan değil, satış yerinden satış yaptım diye ceza kestiler. Depoda satış yapmak risktir. Güvenli değildir. Satışı işyerimden yaptım. Sayılar belli, vergimi ödüyorum. Çekincem yok. Evlere stoku önledim. Bu sürede tüpü 90 TL’den sattım. İşyerlerine 2, evlere 1 adet tüp sattık. Arızanın 2 günde giderileceği söylenmişti, bir haftayı geçti hâlâ giderilmedi. Sıkıntının devam etmesi halinde 2 hafta daha satış yapabilirim. Öte yandan karantina döneminde, hiçbir yer satış yapmazken, özellikle Karpaz’a biz tüp götürdük. Çalışanlarımızı ailemizi riske atarak, vatandaşı mağdur etmemek için canla başla çalıştık. Çalışmaya da devam edeceğiz. Bu gibi cezalar bizi yıldırmaz, vatandaşı mağdur etmemek için çalışmaya devam edeceğiz.”

