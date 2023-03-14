SOSYAL MEDYA / Çadırda eğitim tepkisi

Çadır sınıflar, sosyal medyada 1963 ile benzetildi; ve “1963 – 2023” yazılarak iki döneme ait çadırlar paylaşıldı

Atanmış cumhurbaşkanı neden okulları geziyor? Çocuklara neyin propagandasını yapıyor? Hedefi, amacı nedir bu ziyaretlerin? Ya da neyin zeminini hazırlıyor?Cumhurbaşkanı , üst yönetimdekinin buraya geldiğinde söylediği gibi ‘gecekondu’ diyor yıllardır geçmiş başkanların şikayet etmediği binasına. Ve üst yönetimdekinin talimatıyla çevre katliamı yapılıp külliye inşaatına başlanıyor.Namık Kemal Lisesi öğrenci velileri okul binası depreme dayanıksız olduğundan haklı olarak yaklaşık bir aydır çocuklarını okula göndermiyor. Bir ay duruma seyirci kalınıyor, çocukların eğitim hakkı ellerinden alınmış şekilde. Bir ay sonra bakanlığın ürettiği çözüm ise çadırda eğitim!!! Ama külliye inşaatına hala devam ediliyor!!! Cumhurbaşkanına külliye, çocuklara, öğretmenlere çadır! ‘İki egemen eşit devlet’ miş!!!Utanın artık biraz, tabi utanacak yüzünüz varsa!!!Derhal çocuklarımıza, öğretmenlerimize sağlıklı, güvenli eğitim yapacak bina bulun, külliyeyi durdurup bütçesini okul yapımına, eğitime aktarın! Cumhurbaşkanı binasını beğenmiyorsa kendisi geçebilir çadıra!Yıl 2023 ve gelinen aşamada çadırda eğitim..!“KKTC’nin tanınma vakti geldi” ve “Egemen eşit” naraları arasında, yeni devlet adı falan filan derken Namık Kemal Lisesi öğrencilerine çadırda eğitim verilecek dedi...Kim?Maarif Nazırı hazretleri…Biri müsteşarı ile toplantı yapacağı odası yokmuş diye yeni külliye ister..Diğer taraftan çocukların ders göreceği okuldan hâl kalmadı.Sonra da bir sürü kurumun bir sürü danışmanı, sağa sola insanlık dersi verir.İnsan olan çadırdan utanır, çadırdan...!O değil, bir ordu insan da arkanızdan çıbbana çalarak “ya ya ya” “şa şa şa” diyerek yürür ya.. Ona yanarımYeni devlet adı mı ararsınız?Yazın...KIBRIS ÇADIR DEVLETİ...Yakışır...!Yazıklar olsun çocuklarımız geleceğimizin gençleri bu mu layık gördüğünüz eğitim? Bir de bizim adamız eğitim adası dersiniz daha kendi ülkenizin çocuklarına hak ettikleri eğitimi veremiyorsunuzYazıklar olsun !!! Sizlerin genç nesile verdiğiniz önem ve değer ortada. Hayatının en önemli döneminde eğitim ile hayatına yön verecek olan genç nesillere insanlık dışı bir eğitim ortamı ile rezalet yaşatıyorsunuz!Hata kimsede değil, hata biz Kıbrıs insanında halen daha göre göre bir çok şeye sessiz kalırız... Binkere yazıklar olsun!Bugün günlerden 13 Mart 2023 tarih sizi affetmeyecek. Dünyaya rezilliğimizi bir kez daha gösterdik.“KKTC” denen yapının çöktüğünün göstergelerinden biri daha… Neysa Külliyenin yapılmasına devam malum itibardan tasarruf olmaz..Yazıklar olsun gerçekten insana verdikleri değer bu kadar çocuklarımız sular altında soğukta kimin umrunda kendileri saraylarda oturmaya devam etsinlerYazıklar olsun! Bu çocukların hakları hepinize zehir zıkkım olsun.Yazıklar olsun. 1963 - 1974 yıllarında bile böyle rezil şekilde yaşamadı. Kıbrıs Türkü Allah sizi bildiği gibi yapar inşallah.Depremi hesap etmedik diye binaya giremedik. Bina yerine çadır kurduk ama bu sefer de yağmuru hesap etmedik. Ne hesabımız var ne kitabımız, ama hepimiz okumuş, hepimiz uzman!