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Sorumsuzluğun bu kadarı!

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Taşkent Doğa Parkı’na gelen üç kişi, ellerindeki bira şişelerini kırdı; çöplerini çevreye atıp kaçtı. Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, söz konusu gençleri görüntüleyen kamera kaydını yayınlayıp tepkisini dile getirdi

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Sorumsuzluğun bu kadarı!
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Taşkent Doğa Parkı’nda gece saatlerinde 3 şahıs, ellerindeki bira şişelerini kırdı; bununla da kalmayıp tüm çöplerini çevreye attı.
Konuyla ilgili Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, olayın yaşandığı anın görüntülerini kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Taşkent Doğa Parkı Direktörü Basat'ın açıklaması şu şekilde:
"Kızmak, sövmek bile gelmiyor artık içimden. Zaten kime kızmalı, kime sövmeli bilemiyorum artık...
Arabayı park edeli 5 dakika olmadı. 2 bira şişesini yere atmakla kalmayıp bir de alıp kayada kırdılar. Arabanın içerisindeki poşetleri de bir güzel doğaya attılar... Şimdi birer bir daha açtılar, onları da atıp öyle kaçacaklar muhtemelen.
Ülkemizde yılda yaklaşık 1.5Milyar kez doğaya çöp atılıyor.
Çevre Koruma Dairesi'nin bu tip durumlar için yılda yazdığı ceza sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor.
İnsanlar, gruplar, dernekler, ara ara 'çöp toplama' etkinlikleri ile kendilerini avutuyor.
Kökten çözüm, yani toplamak değil attırmamak için kimse hiçbir şey yapmıyor.
İşte kamera kayıtları, işte eşgaller, işte plaka. Emin olun buna da ceza yazılmayacak.
Burası çöp ülke Kıbrıs... Bunlar da DoğaPark'a gelip doğaya çöp atan evrimini tamamlamamış insan müsveddeleri...
Eskiden 10 tane olayın 1’ini video yapardım, şimdi 100tanede 1ini bile yapmıyorum. Yoruldum artık, kameraları açmıyorum bile çoğu zaman, görmek istemiyorum çünkü.
Ülke bunlarla dolu, çözüm için bir plan yok, vizyon yok."
 
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