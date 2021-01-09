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Sokakta bırakıldık

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Turizm sektörü çalışanları Başbakanlık önünde eylem yaptı. “Kira ödeyemiyoruz”, “çocuğumuz aç”, diye isyan eden çalışanlar, pandemi sürecinde yok sayıldıklarını ve sokağa mahkûm edildiklerini vurgulad

Sokakta bırakıldık
 

Turizm Emekçileri Platformu, turizm sektöründe çalışanların salgın sürecinde devletten hiçbir destek görmediği, ötekileştirildiği ve sokakta bırakıldığı gerekçesiyle Başbakanlık önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.
Otelciler Birliğiyle (KITOB) ve Casino İşletmecileri Birliği’nin (CİB) de destek verdiği eylemde “Kira Ödeyemiyoruz”, “Çocuğumuz Aç”, “2020’de 13 Değil 3 Maaş Aldık”, “Pilimiz Bitti Pilli”, “Memur Olmak İstiyorum” ve “Yönetmek Kapatmak Değildir” pankartları açıldı.
Turizm emekçileri adına basın açıklaması yapan Nazan Ulukök, sayısı 20 bini bulan turizm emekçilerinin pandemi sürecinde ötekileştirildiğini, yok sayıldığını ve sokağa mahkûm edildiğini savunarak, her türlü destekten mahrum bırakılarak artık çalışamaz duruma geldiklerini kaydetti.
Hükümet edenlerin turizm sektörü çalışanlarının yaşadıklarını görmek, duymak, anlamak ve hissetmek istemediklerini savunan Ulukök, dün yapılması beklenen eylemleri için müracaatlarına olumsuz cevap verilmemesine rağmen, son dakika Kaymakamlık kararıyla engel konduğunu söyledi ve Anayasadaki 24. ve 30. (izinsiz gösteri ve yürüyüş yapma hakkı ile ailenin ve aile birliğinin korunması) maddelere aykırı davranıldığını ifade etti.
Bu nedenle eylemlerini ileriki bir tarihe ertelediklerini kaydeden Ulukök, bugünkü basın açıklamasına destek veren tüm kişi, kuruluş ve haber yayımına yardımcı olan basın mensuplarına teşekkür etti.
Turizm emekçileri hükümetin ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yürürlükteki uygulamalarını protesto için Başbakanlık önüne siyah çelenk bırakarak eylemi sonlandırdı.

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