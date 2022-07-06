Lefkoşa’daki Sandwich & Salad Shop sahibi Hüseyin Zabit: “Elektrik kesintilerinden dolayı ne hellimim kaldı ne böreğim ne yoğurdum ne salata malzemem ne da tavuğum”





Lefkoşa’daki Sandwich & Salad Shop sahibi Hüseyin Zabit, elektrik kesintilerinden dolayı tepkisini dile getirdi.

Hüseyin Zabit’in paylaşımı şöyle:

“Yeni açılmış, küçük bir sandviç dükkanım var. Adını duydunuz Sandwich & Salad Shop. Elektrik kesintilerinden dolayı ne hellimim kaldı.. ne pacanga böreğim.. Ne yoğurdum ne salata malzemem ne da tavuğum.

Yaklaşık zararım 4 bin TL’nin üstünde.. 4 bin! Gerçi sizin gözünüze az gelebilir ama bize bizler gibilere inan ki çoktur..

1 saman ekmeği 2 baş hayvana paylaştıramayanlara 3 guruş için, torpiliniz için Ülke teslim ettiniz.

Bravo Başarmanıza az kaldı deycem ama başardınız!

Can-ı gönülden tebrik eder.. Başarılarınızın devamını dilerim..

Saygılarımla.. Bu arada sizler gibilerin varlığının devam etmemesi için bu kokuşmuş adada kök salıp ayakta durmaya devam edeceğiz..

