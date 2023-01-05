“Siyaset yapmayı sürdüreceğim”

Yerel seçimlerde aday olduğu Girne'de belediye başkanlığı yarışını az bir farkla kaybeden Zeki Çeler, siyaset yapmayı sürdüreceğini açıkladı

Deneyimli siyasetçi Zeki Çeler, siyasete devam edeceğini açıkladı. 25 Aralık 2022 tarihinde yapılan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi'nde bağımsız aday olduğu Girne'deki belediye başkanlığı yarışını az bir farkla kaybeden Çeler, 2 bin 982 oy ve yüzde 31.66 oy oranı elde etmişti.

Başkan seçilen Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı Murat Şenkul 3 bin 231 oy ve yüzde 34.30'lük oy oranıyla ipi göğüslerken, iki dönem başkanlık yapan bağımsız aday Nidai Göngördü ise 3 bin 46 oy ve yüzde 32.34'lik oy oranıyla yarışı ikinci sırada tamamlamıştı.

Sonuçlara ilişkin kısa bir değerlendirme yapan Zeki Çeler, seçimi kaybetmiş olmasına rağmen oluşan bu tablonun yarışın başa baş geçtiğini gösterdiğini ve sonucun büyük bir başarısızlık olarak değerlendirilmeyeceğini vurguladı.

Zeki Çeler, halk için mücadelesini sürdüreceğini vurgulayarak, çok yakın zamanda düzenleyeceği basın toplantısıyla geniş bir değerlendirme yapacağını da ekledi.

