Çocuklara özel yasa

Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde hazırlanan Çocuk Adalet Yasa Tasarısı, Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye sunuldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, hukukçular tarafından hazırlanan Çocuk Adalet Yasa Çalışmasını Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’ye sundu.

Hukukçuların katkılarıyla hazırlanmış çalışmada çağ dışı kalmış fasıl 157 yasasının değişmesi için önemli bir çaba ortaya koyduklarını ifade eden Sibel Tatar, adil bir mahkeme sisteminin kurulabileceği, çocuk hakları sözleşmesi kurallarına uyumlu modern bir çalışma olduğunu söyledi.

Tatar, çalışmanın içerisinde çocuk birimleri ve eğitimlerini de içeren birçok unsur bulunduğunu kaydederek beklentilerinin Meclis’teki tüm vekillerin bu çalışmaya karşı duyarlı olarak bir an önce hayata geçmesi için katkı koyması olduğunu belirtti.

Tatar “Geleceğimizin teminatı ve garantisi olan çocuklarımız için en iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de çocukların herkesin göz bebeği olarak evrensel insan hakları içerisinde de değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Töre, konuyla ilgili gerekenlerin Meclis bünyesinde hassasiyetle yapılacağını dile getirerek Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nin de bu konuda çalışma ortaya koyacağına olan inancını vurguladı.

