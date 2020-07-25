Siber, hükümete karar önerilerini hatırlattı

Eski Başbakanlardan ve Meclis Başkanlarından Sibel Siber, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Covid-19 Koordinasyon Konseyi olarak aldıkları tavsiye kararlarından birinin de PCR testi pozitif olup, hiçbir klinik belirtisi olmayan(hasta olmayan) kişilerle ilgili olduğunu hatırlattı.



PCR testi pozitif olan, ama hiçbir semptomu olmayan kişilerin, eğer 60 yaş altında ve kronik bir hastalığı yoksa, hastane dışında, özel olarak düzenlenmiş (güvenlikçisi, sağlıkçısı olan) karantina merkezinde PCR neticesi negatifleşinceye kadar kontrolde tutulmasını tavsiye ettiklerini anımsatan Siber, “Bu kişilerin ancak semptom (klinik belirti) göstermesi halinde hastaneye yatırılmasını önermiştik” dedi.

Bunun için de sağlıklı olan pozitif vakalar için acilen bir özel karantina merkezinin düzenlenmesini toplantıda dile getirdiklerine işaret eden Sibel Siber, “Bugün hastane yataklarının hasta olmayan PCR pozitif kişilerle doldurulduğu haberi ve bununla ilgili yaşanan sıkıntıları okuyunca, bu karar önerimizi hatırlatmayı uygun gördüm” değerlendirmesini yaptı.

