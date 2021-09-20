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“Sen melek oldun gittin, ölen ben oldum”

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“Sen melek oldun gittin, ölen ben oldum”
Buse Aksay'ın kız kardeşinden, yürek dağlayan paylaşım:
 
Genç yaşta ani ölümüyle herkesi yasa boğan Buse Aksay'ın kız kardeşi Ülgen Aksay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.
Aksay, paylaşımında kardeşinin gidişiyle yaşadıklarını dile getirirken, ''Bu gidişinle canımı en çok acıtan da sen oldun can yoldaşım. Bu dünyada yanında tek bir kişi kalacak kimi seçersin diye sorsalar hiç tereddüt etmeden Busişim derdim ama sen beni bıraktın gittin en kıymetlim” ifadelerini kullandı.
Ülgen Aksay’ın paylaşımı şöyle:
Ülgen’in Bus bus’u, beni bu hayatta varlığıyla en çok mutlu eden de sendin, bu gidişinle canımı en çok acıtan da sen oldun can yoldaşım.
Sen melek oldun gittin, ölen kişi aslında ben oldum…
Şunu bil ki ben bu hayatta en çok seni sevdim, senin kız kardeşin olmayı sevdim. Bu dünyada yanında tek bir kişi kalacak kimi seçersin diye sorsalar hiç tereddüt etmeden Busişim derdim ama sen beni bıraktın gittin en kıymetlim…
Kalbin durdu dediler, benim kalbim senin sevginle dopdolu, koskocaman, benimkini ona verin ikimize de yeter dedim dinlemediler ki Bus’um… Kalp masajı yapıyorlar dediler, elinden tutarsam uyanır, geri döner dedim bana inanmadılar Bus’um, bizim aramızdaki bağı bilmiyorlardı ki inansınlar birtanem…
Sen gittin ben yarım kaldım…
Tekrardan kavuşacağımız günü iple çekiyorum, ölümden de korkmuyorum artık Bus’um çünkü benim diğer yarım cennette beni bekliyor…yanına geldiğimde arkanda seni çok seven dünya kadar gözü yaşlı insan bıraktığını anlatacağım benim Güzel Meleğim…
 
 
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