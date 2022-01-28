Savaşan’dan kucaklayıcı ve sorumlu teşekkür

UBP’nin ‘yeni’ ve ‘gözde’ milletvekillerinden Ahmet Savaşan, seçmenlere teşekkür mesajı yayımladı ve halkın ihtiyaçlarına cevap verecek politikaları üretmek için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.





Ahmet Savaşan’ın sosyal medya hesabından yaptığı teşekkür paylaşımı şöyle:



GÖNÜLDEN TEŞEKKÜRLER…

Kıymetli büyüklerim, sevgili vatandaşlarım,

değerli UBP’liler;



Bir seçimi daha BAŞARI ile geride bıraktık. Covid-19 salgını ve bunun ekonomik hayat üzerinde yarattığı tahribatın bütün olumsuz etkilerinin sorumluluğunu sırtlandığımız bir dönemde yaşadığımız bu seçimde elde ettiğimiz başarı tarihi bir niteliktedir. Tarih, bunca ekonomik sorunun olduğu bir toplumda iktidar partisinin milletvekilliği genel seçiminden oyunu ve milletvekili sayısını artırarak çıkmasını elbette yazacaktır.



Bu tarihi başarıya imza atmamıza katkı koyan tüm partili büyüklerimiz ile arkadaşlarıma, bizden oyunu esirgemeyen ve seçime katılarak bize bu demokrasi şölenini yaşatan tüm seçmenlerimize EN İÇTEN TEŞEKKÜRLERİMİ sunarım.



Zor bir dönemde zor bir görev üstlendik. Ama UBP zaten zorlukları başaran partidir. Bizler de bu partinin neferleri olarak bu şanlı mücadeleye katkı koymaya devam edeceğiz.



Bize oy veren veya vermeyen bütün KKTC vatandaşlarının hizmetinde olmaya ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek politikaları üretmek için çalışmaya devam edeceğiz. Herkese SELAM olsun!